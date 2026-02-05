Як отримати такий грант?

Подача заявок на отримання цієї допомоги триватиме до 8 лютого 2026 року, повідомляє ЦНАП.

Читайте також Розірвання договорів на постачання електроенергії: що це означає й чому так відбувається

Грант надається в рамках проєкту "AGRIS 3". Займається його реалізацією – благодійний фонд "Карітас Хмельницький УГКЦ" разом з Caritas Ukraine за фінпідтримки The Canadian Catholic Organization for Development and Peace.

Ми розпочинаємо відбір учасників на отримання бізнес-грантів у сфері ведення сільського господарства. Бізнес-гранти надаються для жителів Хмельницької області на ведення підприємницької діяльності у сфері сільського господарства (максимальна сума гранту – до 185 тисяч гривень),

– вказали організатори.

Саме ця програма має сприяти відновленню життєдіяльності вразливих категорій громадян:

місцевих мешканців, що постраждали через війну;

а також – ВПО.

Важливо, щоб особа, яка претендує на цю допомогу:

вважалася постраждалою від військових дій, мала травму, внаслідок війни, пошкоджене житло;

була частиною родини, яка має статус малозабезпеченої.

мала статус УБД.

Також домогосподарство, яке хоче отримати таку допомогу, має відповідати одному з визначених критеріїв вразливості. Наприклад – статус багатодітної родини, повідомляє Карітас.

Як подати заявку на отримання цієї допомоги?

Громадяни, які хочуть стати частиною цього грантового проєкту, мають спочатку вибрати вид гранту. Потім необхідно подати спеціальну заявку. Для цього необхідно заповнити онлайн-форму.

Зауважимо, що набір заявок може закінчитись раніше. Так відбудеться, якщо скінчиться кількість вільних місць.

Важливо! Щоб дізнатися подробиці, потрібно зателефонувати за номером – 38(097)-957-44-60.