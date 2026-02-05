Як отримати такий грант?

Подача заявок на отримання цієї допомоги триватиме до 8 лютого 2026 року, повідомляє ЦНАП.

Грант надається в рамках проєкту "AGRIS 3". Займається його реалізацією – благодійний фонд "Карітас Хмельницький УГКЦ" разом з Caritas Ukraine за фінпідтримки The Canadian Catholic Organization for Development and Peace.

Ми розпочинаємо відбір учасників на отримання бізнес-грантів у сфері ведення сільського господарства. Бізнес-гранти надаються для жителів Хмельницької області на ведення підприємницької діяльності у сфері сільського господарства (максимальна сума гранту – до 185 тисяч гривень),
– вказали організатори.

Саме ця програма має сприяти відновленню життєдіяльності вразливих категорій громадян:

  • місцевих мешканців, що постраждали через війну;
  • а також – ВПО.

Важливо, щоб особа, яка претендує на цю допомогу:

  • вважалася постраждалою від військових дій, мала травму, внаслідок війни, пошкоджене житло;
  • була частиною родини, яка має статус малозабезпеченої.
  • мала статус УБД.

Також домогосподарство, яке хоче отримати таку допомогу, має відповідати одному з визначених критеріїв вразливості. Наприклад – статус багатодітної родини, повідомляє Карітас.

Як подати заявку на отримання цієї допомоги?

  • Громадяни, які хочуть стати частиною цього грантового проєкту, мають спочатку вибрати вид гранту. Потім необхідно подати спеціальну заявку. Для цього необхідно заповнити онлайн-форму.

  • Зауважимо, що набір заявок може закінчитись раніше. Так відбудеться, якщо скінчиться кількість вільних місць.

Важливо! Щоб дізнатися подробиці, потрібно зателефонувати за номером – 38(097)-957-44-60.