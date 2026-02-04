Тепер 55-річного чоловіка підозрюють у смерті дитини. Про це повідомляє Хмельницька обласна прокуратура та поліція Хмельниччини.

Дивіться також Побили двомісячне немовля та покинули на дачі: на Полтавщині судитимуть горе-батьків

Що відомо про смерть хлопчика?

Сусід мав дружні стосунки з хлопчиком.

Встановлено, що у січні 2026 року обоє випили пляшку алкоголю вдома у чоловіка. Після цього той відправив дитину додому.

Хлопчик був дезорієнтований. Подолавши близько 200 метрів, він забрів у сніговий замет на городі одного із ближніх домогосподарств. Там впав, втратив свідомість і помер від переохолодження.

Увечері мама забила на сполох, що дитина не повернулася додому, після чого тіло хлопчика й знайшли.

Наразі підозрюваний під вартою. Йому вручили підозру за фактом залишення в небезпеці, що спричинило смерть малолітньої дитини.

Також встановлюється, чи належним чином виконувала свої обов'язки мама дитини.

Інші нещасні випадки із дітьми