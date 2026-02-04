Тепер 55-річного чоловіка підозрюють у смерті дитини. Про це повідомляє Хмельницька обласна прокуратура та поліція Хмельниччини.
Дивіться також Побили двомісячне немовля та покинули на дачі: на Полтавщині судитимуть горе-батьків
Що відомо про смерть хлопчика?
Сусід мав дружні стосунки з хлопчиком.
Встановлено, що у січні 2026 року обоє випили пляшку алкоголю вдома у чоловіка. Після цього той відправив дитину додому.
Хлопчик був дезорієнтований. Подолавши близько 200 метрів, він забрів у сніговий замет на городі одного із ближніх домогосподарств. Там впав, втратив свідомість і помер від переохолодження.
Увечері мама забила на сполох, що дитина не повернулася додому, після чого тіло хлопчика й знайшли.
Наразі підозрюваний під вартою. Йому вручили підозру за фактом залишення в небезпеці, що спричинило смерть малолітньої дитини.
Також встановлюється, чи належним чином виконувала свої обов'язки мама дитини.
Інші нещасні випадки із дітьми
На Волині 2-річний хлопчик помер від алкогольного отруєння. Алкоголь був у вільному доступі. Соціальна служба знала про загрозу життю та здоров'ю дітей у родині, але не відібрала їх примусово.
А у Києві жінка тривалий час знущалася зі свого 9-річного сина. Вони била його та завдавала психологічної шкоди.
Тим часом у Мюнхені у дитсадку намагалися задушити 4-річного українця. Українська біженка Ірина Мотенко заявила, що на її сина були виявлені сліди від задухи.