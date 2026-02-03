Про це Ірина Мотенко повідомила у своєму дописі в фейсбуці.

Хто й навіщо душив 4-річного українця у Мюнхені?

Інцидент стався 27 січня. Того вечора Ірина як завжди прийшла забирати свого 4-річного сина Даниїла з садка, який завжди дитині подобався. Та цього разу вперше за весь рік відвідування хлопчик заходився від плачу, а його шия була оповита численними крововиливами.

Жінка стверджує, що до садочка за сином вона йшла, не підозрюючи, що на неї там чекає. За словами Мотенко, ніхто з персоналу їй не телефонував, щоб розповісти про інцидент, про обставини якого мамі донині відомо небагато.

Вчора в садочку мого сина намагалися задушити. І найгірше, що мені про це ніхто не повідомив. Я прийшла забирати Даню і побачила повний жах. У мене був шок. Моє сонечко було в істериці, а я просто тримала його й намагалася заспокоїти,

– написала Мотенко.

Українка воліє дочекатися результатів офіційного розслідування й бездоказово не звинувачувати нікого, щоб не стати самій потім об’єктом зустрічних звинувачень. Не розповідає, каже українська біженка, їй про події в садочку й син. А вона своєю чергою не змушує його пригадувати.

Ірина Мотенко стверджує, що подала відповідну скаргу. А доки очікує на реакцію, намагається відновити моральний стан своєї дитини. Після інциденту в садку Даниїл, каже, тривожно спить і уникає контактів із дітьми.

