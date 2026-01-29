Жахливий випадок стався у місті Горішні Плавні у квітні 2025 року. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Що відомо про знущання з немовляти на Полтавщині?

До правоохоронців звернулася сусідка підозрюваних. Вона розповіла, що чоловік з дружиною повернулися додому без своєї дитини.

Поліція знайшла немовля в зачиненому дачному будинку. Подружжя умисно завдало йому тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Так горе-батьки намагалися "заспокоїти" дитину. Без нагляду вона була приблизно півтори години.

Весна 2025 року. Дачний будинок на Полтавщині. Страшні крики немовляти. Удари по голові. Соска, прив'язана мотузкою до обличчя. У такий спосіб горе-батьки намагались заспокоїти плач дівчинки. Коли нічого не вийшло, її зі страшними побоями просто покинули на дачі. І спокійно пішли додому,
– розповідали тоді поліцейські.

Наразі дівчинка живе разом із бабусею в безпечних умовах.

Досудове розслідування у цій справі триває.

Довідково. На жаль, цей випадок не є поодиноким. Лише упродовж січня у різних регіонах України було задокументовано численні факти грубих порушень прав неповнолітніх – від залишення дітей без їжі та належного догляду до системного насильства, катувань і смертельних випадків.

Йдеться про 214 кримінальних проваджень, з яких 96 – щодо батьків та опікунів. 94 дитини вилучили з небезпечних умов проживання та передали під захист держави.

Інші випадки незаконного поводження з дітьми

  • У Києві жінка систематично катувала 9-річного сина. Вона била дитину усім, що було під рукою, ображала словами та бажала смерті. Горе-матір також зачиняла дитину на ніч у туалеті, іноді без одягу, а ще – зв'язувала шнуром від телефону, щоб він не міг рухатися.

  • У Запоріжжі жінка викинула з вікна 9 поверху 8-річну доньку, а потім стрибнула сама. Обох забрали до лікарні, дитину – у важкому стані.

  • А у Львові чоловік напав на 11-річного школяра, який катався на санчатах на гірці. Дитина отримала травми. Попередньо, батько однієї з дівчаток, яка теж бавилася на гірці, вирішив, що хлопчик чимось образив його доньку, і вирішив провчити його.