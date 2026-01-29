Жахливий випадок стався у місті Горішні Плавні у квітні 2025 року. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Що відомо про знущання з немовляти на Полтавщині?
До правоохоронців звернулася сусідка підозрюваних. Вона розповіла, що чоловік з дружиною повернулися додому без своєї дитини.
Поліція знайшла немовля в зачиненому дачному будинку. Подружжя умисно завдало йому тілесних ушкоджень середньої тяжкості.
Так горе-батьки намагалися "заспокоїти" дитину. Без нагляду вона була приблизно півтори години.
Весна 2025 року. Дачний будинок на Полтавщині. Страшні крики немовляти. Удари по голові. Соска, прив'язана мотузкою до обличчя. У такий спосіб горе-батьки намагались заспокоїти плач дівчинки. Коли нічого не вийшло, її зі страшними побоями просто покинули на дачі. І спокійно пішли додому,
– розповідали тоді поліцейські.
Наразі дівчинка живе разом із бабусею в безпечних умовах.
Досудове розслідування у цій справі триває.
Довідково. На жаль, цей випадок не є поодиноким. Лише упродовж січня у різних регіонах України було задокументовано численні факти грубих порушень прав неповнолітніх – від залишення дітей без їжі та належного догляду до системного насильства, катувань і смертельних випадків.
Йдеться про 214 кримінальних проваджень, з яких 96 – щодо батьків та опікунів. 94 дитини вилучили з небезпечних умов проживання та передали під захист держави.
Інші випадки незаконного поводження з дітьми
У Києві жінка систематично катувала 9-річного сина. Вона била дитину усім, що було під рукою, ображала словами та бажала смерті. Горе-матір також зачиняла дитину на ніч у туалеті, іноді без одягу, а ще – зв'язувала шнуром від телефону, щоб він не міг рухатися.
У Запоріжжі жінка викинула з вікна 9 поверху 8-річну доньку, а потім стрибнула сама. Обох забрали до лікарні, дитину – у важкому стані.
А у Львові чоловік напав на 11-річного школяра, який катався на санчатах на гірці. Дитина отримала травми. Попередньо, батько однієї з дівчаток, яка теж бавилася на гірці, вирішив, що хлопчик чимось образив його доньку, і вирішив провчити його.