Правоохоронці повідомили їй про підозру у катуванні дитини. Про це повідомила Київська міська прокуратура та поліція Києва.

Дивіться також Вдарили ногою в спину: двоє чоловіків пограбували й обікрали військового у Києві

Що відомо про знущання із дитини?

За даними слідства, 36-річна жителька Києва протягом 2024 – 2025 років регулярно знущалася зі свого 9-річного сина. Правоохоронці розповіли, що жінка зачиняла дитину на ніч у туалеті, іноді без одягу. Також мати зв'язувала сина шнуром від телефону, щоб той не міг рухатись.

Крім того, підозрювана залякувала та не годувала сина як "спосіб покарання". У прокуратурі розповіли, що одного разу жінка змусила хлопчика за хвилину з'їсти зачерствілий шматок хліба. Коли він не встиг, жінка завдала порізів на його голові кухонним ножем.

Катування дитини продовжувалось поки матір, з метою покарання дитини, не вставила руку хлопчика у двері, після чого зачинила їх. Травмовану руку побачили у школі,

– написали в прокуратурі.

Наразі, за даними правоохоронців, хлопчик перебуває в дитячому будинку сімейного типу. Психологам він розповів про жорстокі "методи виховання", до яких вдавалась його мати.

Жінці повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України про катування та психологічне насильство над дитиною. Їй загрожує до шести років ув'язнення.

Останні кримінальні новини