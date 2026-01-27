Подробиці інциденту, що стався в Голосіївському районі столиці розповідає поліція Києва 27 січня.

До теми На Київщині чоловік погрожував людям гранатою, поліція відкрила вогонь на ураження

Що відомо про напад на військового?

За інформацією слідства, постраждалим виявився 59-річний військовослужбовець, мешканець Київщини. Він приїхав до столиці під час відпустки.

Там же чоловік звернувся до двох киян віком 29 та 48 років з проханням підказати дорогу до найближчої станції метро, після нетривалої розмови військовий пішов у вказаному напрямку.

Натомість зловмисники вирішили наздогнати чоловіка. Один з них вдарив військового ногою в спину, поваливши його на землю.

Далі нападники почали вдвох жорстоко бити потерпілого, не даючи можливості підвестися,

– йдеться у повідомленні поліції.

Окрім того, вони забрали особисті речі військового, зокрема мобільний телефон, банківські карти, документи, а також близько 8 тисяч гривень. У поліції наголошують, що за скоєне їм загрожує до 15 років ув'язнення.

Нападники обікрали військового у столиці: дивіться фото поліції

Нагадаємо, нещодавно подібний інцидент завершився трагічно. У столиці чоловік напав на військовослужбовця, побив його та вкрав взуття потерпілого. Від отриманих травм військовий згодом помер у лікарні.

Останні кримінальні новини України