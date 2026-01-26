Чоловік агресивно реагував на вимоги правоохоронців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Патрульну поліцію Київської області.

Як чоловік на Київщині погрожував людям гранатою?

Як повідомили в поліції, до патрульних звернулися перехожі, які помітили на вулиці Центральній невідомого з ймовірним вибуховим пристроєм. На місце оперативно прибув наряд патрульної поліції.

Правоохоронці виявили чоловіка, який тримав у руках гранату. На неодноразові законні вимоги припинити небезпечні дії та покласти предмет він реагував агресивно й, за даними поліції, намагався застосувати боєприпас.

З метою нейтралізації загрози для громадян і самих поліцейських один із інспекторів був змушений застосувати табельну вогнепальну зброю. У результаті чоловік дістав поранення та був госпіталізований.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група, керівництво обласної поліції та патрульної служби. Усі обставини інциденту встановлюються.

