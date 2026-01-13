Про це пише 24 Канал із посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП.

Дивіться також Як швидко ТЦК подають в розшук, коли закінчилася бронь: відповідь юриста

Що відомо про напад на представника ТЦК у Львові?

У неділю, 11 січня, під час перевірки військово-облікових документів 46-річний місцевий мешканець, який виявився порушником військового обліку, витягнув ніж і вдарив ним військового у живіт.

Після скоєного нападник сів у свій мікроавтобус та втік, а пораненого військовослужбовця Галицько-Франківського ОРТЦК та СП було доставлено у лікарню. Зараз його життю й здоров'ю нічого не загрожує.

Правоохоронці розшукали та затримали нападника. Зловмиснику повідомили про підозру у насильстві щодо службової особи, яка виконує громадський обов’язок. Нападнику загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років.

Останні новини про ТЦК