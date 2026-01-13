Про це пише 24 Канал із посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП.

Що відомо про напад на представника ТЦК у Львові?

У неділю, 11 січня, під час перевірки військово-облікових документів 46-річний місцевий мешканець, який виявився порушником військового обліку, витягнув ніж і вдарив ним військового у живіт.

Після скоєного нападник сів у свій мікроавтобус та втік, а пораненого військовослужбовця Галицько-Франківського ОРТЦК та СП було доставлено у лікарню. Зараз його життю й здоров'ю нічого не загрожує.

Правоохоронці розшукали та затримали нападника. Зловмиснику повідомили про підозру у насильстві щодо службової особи, яка виконує громадський обов’язок. Нападнику загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років.

Останні новини про ТЦК

  • Очільник Офісу Президента Кирило Буданов анонсував заходи для боротьби з корупцією в ТЦК та самовільним залишенням військових частин. За його словами, робота ведеться в тісній координації між військовим командуванням і правоохоронною системою.

  • До слова, нещодавно у мережі поширилася непідтверджена інформація про перехід мобілізаційних процесів до цифрової моделі у 2026 році. Джерела 24 Каналу в Міноборони заявили, що інформація з поширюваних статей, ніби "камери автоматично зчитують номери машин, а якщо власник фігурує в базі "Оберіг", система миттєво передає сигнал найближчому екіпажу", точно не відповідають дійсності.