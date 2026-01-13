Про це пише 24 Канал із посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП.
Що відомо про напад на представника ТЦК у Львові?
У неділю, 11 січня, під час перевірки військово-облікових документів 46-річний місцевий мешканець, який виявився порушником військового обліку, витягнув ніж і вдарив ним військового у живіт.
Після скоєного нападник сів у свій мікроавтобус та втік, а пораненого військовослужбовця Галицько-Франківського ОРТЦК та СП було доставлено у лікарню. Зараз його життю й здоров'ю нічого не загрожує.
Правоохоронці розшукали та затримали нападника. Зловмиснику повідомили про підозру у насильстві щодо службової особи, яка виконує громадський обов’язок. Нападнику загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років.
Останні новини про ТЦК
Очільник Офісу Президента Кирило Буданов анонсував заходи для боротьби з корупцією в ТЦК та самовільним залишенням військових частин. За його словами, робота ведеться в тісній координації між військовим командуванням і правоохоронною системою.
До слова, нещодавно у мережі поширилася непідтверджена інформація про перехід мобілізаційних процесів до цифрової моделі у 2026 році. Джерела 24 Каналу в Міноборони заявили, що інформація з поширюваних статей, ніби "камери автоматично зчитують номери машин, а якщо власник фігурує в базі "Оберіг", система миттєво передає сигнал найближчому екіпажу", точно не відповідають дійсності.