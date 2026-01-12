Інцидент стався у неділю, 11 січня, близько 18:00. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Львівщини та маму хлопчика Анну Пелешко.

Що відомо про побиття дитини у Львові?

Поліцейські розповіли, що у неділю отримали повідомлення від медиків про їхнього малолітнього пацієнта, якого до лікарні доставила мама.

У дитини діагностували забій і травму носа.

Попередньо, батько однієї з дівчаток, яка бавилася на крижаній гірці, вирішив, що хлопчик чимось образив його доньку.

Тож чоловік вирішив провчити його, завдавши тілесні ушкодження.

Розпочато кримінальне провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження. Батьку дівчинки загрожує штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадські роботи на строк до 200 годин або ж виправні роботи на строк до 1 року.

Триває досудове розслідування триває, а також призначено судово-медичну експертизу потерпілій дитині.

Діти дуріли, між ними стався якийсь конфлікт. Дитина пожалілася татові, а тато прийшов і зробив таке з моєю дитиною,

– розповіла мама хлопчика виданню LVIV.MEDIA.

Дитина стверджує, що нібито чоловік спочатку кинув його з гірки, потім заламав руки і, взявши за голову, декілька разів вдарив об землю та засипав снігом.

