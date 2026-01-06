Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Закарпатської області.
Що відомо про загибель дівчинки через падіння дерева на Закарпатті?
У понеділок, 5 січня, поліція отримала повідомлення про загибель 8-річної дитини в селі Вінкове. Медики приїхали на виклик, але допомогти дівчинці, на яку впало дерево, вже не змогли. Вони лише зафіксували смерть дитини.
Поліціянти з'ясували, що 8-річна дівчинка гралася біля будинку, коли знайомий родини зрізав там дерево. У той момент мама дитини перебувала в будинку. Як наслідок, дівчинка отримала важкі травми та померла.
Нещасний випадок зареєстрували як злочин і затримали чоловіка. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання та підозрюють у вбивстві через необережність та в злісному невиконанні обов'язків з догляду за дитиною. Нині триває досудове розслідування.
У Києві 2 січня чеерз аварію на одному з проспектів серйозно постраждала 16-річна дівчинка. Вона впала у відкриту яму, залиту окропом. Дівчина в критичному стані перебуває у лікарні.
У лікарні в Житомирі катували неповнолітню дівчинку. Її утримували на місці, били по обличчю та душили подушкою. Таке знущання тривало протягом всього перебування дитини в медзакладі, однак поліція не реагувала. При цьому знущання над дитиною бачили й інші присутні.
У грудні стало відомо про дитину, яка на Вінниччині померла від голоду. Мати 10-річного хлопчика з інвалідністю після смерті своїх батьків не змогла догледіти сина й довела його до критичного стану.