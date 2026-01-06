Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Закарпатської області.

Що відомо про загибель дівчинки через падіння дерева на Закарпатті?

У понеділок, 5 січня, поліція отримала повідомлення про загибель 8-річної дитини в селі Вінкове. Медики приїхали на виклик, але допомогти дівчинці, на яку впало дерево, вже не змогли. Вони лише зафіксували смерть дитини.

Поліціянти з'ясували, що 8-річна дівчинка гралася біля будинку, коли знайомий родини зрізав там дерево. У той момент мама дитини перебувала в будинку. Як наслідок, дівчинка отримала важкі травми та померла.

Нещасний випадок зареєстрували як злочин і затримали чоловіка. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання та підозрюють у вбивстві через необережність та в злісному невиконанні обов'язків з догляду за дитиною. Нині триває досудове розслідування.

Нещасні випадки з дітьми: останні новини