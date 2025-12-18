Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генерального прокурора України Руслана Кравченка та Національну поліцію.
Як так взагалі сталося?
Руслан Кравченко розповів, що смерть 10-річного хлопчика була повільною, передбачуваною і могла бути зупинена. За словами Генпрокурора, дитина мала інвалідність з народження та не отримувала їжі щонайменше два місяці.
Він не міг себе захистити. Не міг попросити про допомогу. Він повністю залежав від дорослих,
– йдеться в дописі.
З травня 2025 року дитина перестала відвідувати школу: її стан погіршувався, однак мати не зверталася до лікарів. Відомо також, що з серпня по грудень представники соціальних і медичних служб неодноразово приходили в цю родину та бачили, в яких умовах живе дитина.
Як зазначив Генпрокурор, відповідні служби фіксували погіршення стану хлопчика в документах, але не зробили нічого, що могло б урятувати життя.
Дитину не вилучили. Лікування не забезпечили. Захисту не надали,
– додав Кравченко.
За даними слідства, саме поєднання дій матері та бездіяльності служб призвело до смерті хлопчика.
Слідчі повідомили матері про підозру за фактом залишення в небезпеці дитини, що спричинило її смерть, та злісного невиконання обов'язків по її догляду: жінці загрожує до 8 років позбавлення волі. Суд вже обрав їй запобіжний захід – тримання під вартою.
Також підозри оголосили:
- працівнику соціальної служби, закріпленому за сім’єю за неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дитини, що спричинило смерть.
- сімейному лікареві за неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому.
Наразі слідчі дії тривають, процесуальне керівництво здійснює Могилів-Подільська окружна прокуратура.
Кримінальні новини України: коротко
В Одеській області до суду скерували справу щодо трьох акушерів-гінекологів, яких обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов'язків. Їхня недбалість призвела до внутрішньоутробної загибелі дитини.
У Києві затримали 22-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 11-річної школярки, яку він знайшов у застосунку для знайомств. Підозрюваному загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.
У Павлограді, що у Дніпропетровській області, підлітки побили 14-річну дівчинку. Згодом стало відомо, що ювенальні прокурори спільно з правоохоронцями розпочали кримінальне провадження за фактом катування.