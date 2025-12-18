Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генерального прокурора України Руслана Кравченка та Національну поліцію.

Читайте також Проходив реабілітацію, а опинився в реанімації: на Львівщині жорстоко побили військового

Як так взагалі сталося?

Руслан Кравченко розповів, що смерть 10-річного хлопчика була повільною, передбачуваною і могла бути зупинена. За словами Генпрокурора, дитина мала інвалідність з народження та не отримувала їжі щонайменше два місяці.

Він не міг себе захистити. Не міг попросити про допомогу. Він повністю залежав від дорослих,

– йдеться в дописі.

З травня 2025 року дитина перестала відвідувати школу: її стан погіршувався, однак мати не зверталася до лікарів. Відомо також, що з серпня по грудень представники соціальних і медичних служб неодноразово приходили в цю родину та бачили, в яких умовах живе дитина.

Як зазначив Генпрокурор, відповідні служби фіксували погіршення стану хлопчика в документах, але не зробили нічого, що могло б урятувати життя.

Дитину не вилучили. Лікування не забезпечили. Захисту не надали,

– додав Кравченко.

За даними слідства, саме поєднання дій матері та бездіяльності служб призвело до смерті хлопчика.

Слідчі повідомили матері про підозру за фактом залишення в небезпеці дитини, що спричинило її смерть, та злісного невиконання обов'язків по її догляду: жінці загрожує до 8 років позбавлення волі. Суд вже обрав їй запобіжний захід – тримання під вартою.

Також підозри оголосили:

працівнику соціальної служби, закріпленому за сім’єю за неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дитини, що спричинило смерть.

сімейному лікареві за неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому.

Наразі слідчі дії тривають, процесуальне керівництво здійснює Могилів-Подільська окружна прокуратура.

Кримінальні новини України: коротко