А підозрюваному загрожує позбавлення волі до 8 років. Про це інформує 24 Канал із посиланням на місцеву поліцію.
Що відомо про напад на військовослужбовця?
За інформацією правоохоронців, інцидент стався 12 грудня близько 18:20 поблизу магазину в одному з сіл Яворівського району.
Тоді між 42-річним місцевим жителем та 25-річним чоловіком із сусіднього села виник конфлікт, внаслідок якого молодший кілька разів вдарив старшого по голові.
Підозрюваний у побитті військового / Фото Нацполіції
Медики діагностували у постраждалого, який перебував на реабілітації, субдуральний крововилив. Наразі він перебуває у відділенні реанімації.
Слідчі оголосили затриманому підозру в умисному завданні тяжкого тілесного ушкодження. Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.
Подібні інциденти за останній час
9 грудня у Львівській області чоловік мобілізаційного віку напав на групу оповіщення та вдарив одного зі співробітників центру комплектування предметом, схожим на кухонний інструмент типу "сокира-молоток". Постраждалого госпіталізували.
Нападника, 52-річного мешканця Стрия, затримали, йому загрожує до 5 років ув’язнення.
Також нещодавно в Івано-Франківській області ДБР затримало керівника районного ТЦК за підозрою в побитті та приниженні військовозобов'язаних. Чоловік перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років за перевищення влади в умовах воєнного стану.
На початку листопада у Печерському районі Києва двоє чоловіків напали на військовослужбовця, погрожуючи ножем і викруткою. Вони вимагали гроші, телефон та павербанк.