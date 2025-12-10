Згодом нападника затримали. Про це пише 24 Канал з посиланням на Оперативне командування "Захід" та відділ комунікації поліції Львівської області.

Що відомо про напад на ТЦК на Львівщині?

В ОК "Захід" повідомили, що 9 грудня у Львівській області стався "черговий випадок зухвалої агресії". Там вказали, що чоловік мобілізаційного віку вчинив напад на групу оповіщення та вдарив одного із співробітників центру комплектування предметом, схожим на кухонний інструмент типу "сокира-молоток".

Після цього постраждалого госпіталізували, його життю нічого не загрожує.

Невдовзі затримали чоловіка, який напав на військовослужбовця РТЦК та СП. За скоєне 52- річному мешканцю Стрия загрожує до 5 років позбавлення волі.

За даними правоохоронців, напад стався ввечері, 9 грудня, під час здійснення заходів з оповіщення у Стрию.

"Побачивши групу військовослужбовців перехожий спробував втекти. Коли ж один з військовослужбовців наздогнав його, чоловік вдарив його в груди кухонним інструментом типу "сокира-молоток", – йдеться у повідомленні.

