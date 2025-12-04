Про це інформує 24 Канал з посиланням на очільника Львівської ОВА Максима Козицького.
Що відомо про загиблого?
Увечері 3 грудня під час перевірки документів у Львові на військовослужбовця ТЦК та СП напав чоловік. Постраждалим виявився ветеран з бойовим досвідом Юрій Бондаренко. Після фронту чоловік продовжував службу в ТЦК.
Озброєний зловмисник поранив військового у пахову ділянку. Від масивної крововтрати внаслідок поранення Юрій Бондаренко помер у лікарні.
Очільник Львівської ОВА, наголосив, що це не "конфлікт з ТЦК", а збройний напад на військового, який діяв відповідно до закону.
Людина, яка захищала країну, загинула в тилу від рук того, кого вона захищала,
– додав Козицький.
Подібні випадки, за словами Козицького, це наслідок дезінформації та "токсичних наративів" про ТЦК, яку поширюють російські спецслужби.
У Львівській ОВА висловили співчуття рідним Бондаренка та наголосили, що нападник має понести максимальну та неминучу відповідальність.
Напад на ТЦК у Львові: коротко
За даними Львівської обласної прокуратури, увечері 3 грудня чоловік відмовився представитися та не виконав законні вимоги військових.
Опісля він дістав ніж і завдав удару по Юрію Бондаренку – військовослужбовцю одного з районних ТЦК та СП. Потерпілого з пораненням артерії госпіталізували. Попри зусилля медиків він помер.
Нападник втік із місця події. За даними правоохоронців, зловмисника затримали. Йому готують повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.