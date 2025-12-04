Про це інформує 24 Канал з посиланням на очільника Львівської ОВА Максима Козицького.

Що відомо про загиблого?

Увечері 3 грудня під час перевірки документів у Львові на військовослужбовця ТЦК та СП напав чоловік. Постраждалим виявився ветеран з бойовим досвідом Юрій Бондаренко. Після фронту чоловік продовжував службу в ТЦК.

Озброєний зловмисник поранив військового у пахову ділянку. Від масивної крововтрати внаслідок поранення Юрій Бондаренко помер у лікарні.

Очільник Львівської ОВА, наголосив, що це не "конфлікт з ТЦК", а збройний напад на військового, який діяв відповідно до закону.

Людина, яка захищала країну, загинула в тилу від рук того, кого вона захищала,

– додав Козицький.

Подібні випадки, за словами Козицького, це наслідок дезінформації та "токсичних наративів" про ТЦК, яку поширюють російські спецслужби.

У Львівській ОВА висловили співчуття рідним Бондаренка та наголосили, що нападник має понести максимальну та неминучу відповідальність.

