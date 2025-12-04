Про це пише 24 Канал з посиланням на Офіс генпрокурора.

Що відомо про смертельний напад на ТЦК?

Увечері 3 грудня у Львові на перехресті вулиць Єфремова – Японська під час перевірки документів поранили ножем військовослужбовця Галицько-Франківського РТЦК та СП. Нападник відмовився представитися та, за словами військових, поводився агресивно.

Як повідомили в Оперативному командуванні "Захід", чоловік ножем вдарив в пахову ділянку військового Юрія Бондаренка, пошкодивши аорту. Це спричинило масивну внутрішню кровотечу.

Потерпілого, ветерана АТО, госпіталізували, але попри реанімаційні заходи, на ранок він помер у лікарні.

Нападник втік із місця події, вдаривши у голову іншого військового та застосувавши газовий балончик. Правоохоронці вже затримали зловмисника, а на місці події вилучили ніж.

Місце нападу на військових ТЦК / Фото Львівської обласної прокуратури

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частинами статті 350 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене у зв'язку з виконанням службових обов'язків, що спричинило смерть потерпілого.

Затриманому готують повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Напади на військових ТЦК: що відомо?