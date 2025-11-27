Обставини трагедії та причина займання авто поки що невідомі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Kronen Zeitung.

Що відомо про трагедію у Відні?

У середу, 26 листопада, у віденському районі Донауштадт місцеві мешканці помітили автомобіль, який палав у вогні й одразу викликали служби екстреної допомоги. Однак коли пожежники та поліція прибули на місце події від Mercedes залишився лише голий каркас. Під час огляду автівки рятувальники виявили тіло чоловіка на задньому сидінні. За інформацією видання, загиблим виявився українець приблизно 20 років.

Поки що невідомо за яких обставин спалахнув автомобіль та чи міг вибратись чоловік з нього самостійно. ЗМІ зазначає, що слідчі не виключають жодну з версій. Розглядають і трагічний нещасний випадок, і умисний підпал чи злочин.

Що відомо про останні кримінальні історії за участю українців у Європі?