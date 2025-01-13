Про це пише 24 Канал з посиланням на Кримінальну поліцію Гюстрова. Про те, що сталося, правоохоронцям розповів власник будинку.

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Хуліганство на одній з вулиць Гюстрова

Як зазначає поліція, минулими вихідними невідомі особи забруднили житловий будинок на Гетруденштрассе. Хулігани намалювали на стінах свастику, а потім кинули у вікно камінь.

Мешканці, які приїхали до міста з України, спочатку помітили шум ззовні будинку. Після цього у вікно їхньої спальні кинули камінь.

Зранку українці звернулися до власника будинку. Він помітив на стінах два антиконституційні символи.

Завдані матеріальні збитки поліція оцінила у щонайменше 1 500 євро.

Нині поліція проводить розслідування та перевіряє зв'язок між двома подіями. Правоохоронці ще не встановили особи хуліганів і залучають до цього жителів міста, які могли стати свідками злочину.

Злочини проти українців у Європі

На початку січня у Варшаві поляк напав на українку. Він спочатку збив її автомобілем, а потім напав на неї з кулаками та сильно вдарив. Тоді місцева поліція відмовилася допомагати українці.

А в Німеччині судять подружжя, яке вбило двох українок, щоб вкрасти в них немовля. Вони чітко продумали план злочину, намагалися позбутися тіл, але поліція швидко викрила фігурантів резонансної справи.