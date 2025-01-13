Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Уголовную полицию Гюстрова. О том, что произошло, правоохранителям рассказал владелец дома.

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Хулиганство на одной из улиц Гюстрова

Как отмечает полиция, в минувшие выходные неизвестные лица испачкали жилой дом на Гетруденштрассе. Хулиганы нарисовали на стенах свастику, а затем бросили в окно камень.

Жители, которые приехали в город из Украины, сначала заметили шум снаружи дома. После этого в окно их спальни бросили камень.

Утром украинцы обратились к владельцу дома. Он заметил на стенах два антиконституционных символа.

Нанесенный материальный ущерб полиция оценила в минимум 1 500 евро.

Сейчас полиция проводит расследование и проверяет связь между двумя событиями. Правоохранители еще не установили личности хулиганов и привлекают к этому жителей города, которые могли стать свидетелями преступления.

Преступления против украинцев в Европе

В начале января в Варшаве поляк напал на украинку. Он сначала сбил ее автомобилем, а потом напал на нее с кулаками и сильно ударил. Тогда местная полиция отказалась помогать украинке.

А в Германии судят супругов, которые убили двух украинок, чтобы украсть у них младенца. Они четко продумали план преступления, пытались избавиться от тел, но полиция быстро разоблачила фигурантов резонансного дела.