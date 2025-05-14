Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Spiegel та Reuters.

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Українців нібито залучили для скоєння вибуху

Двох підозрюваних в організації диверсії затримали минулими вихідними, а третього чоловіка затримали у вівторок, 13 травня, за розпорядженням федеральної прокуратури.

Арешти відбулися у Констанці, Кельні та на території Швейцарії. Відомі й імена підозрюваних – Владислав, Данило та Євген. За версією слідчих, чоловіки з України буцімто погодились скоїти "підпал з обтяжувальними обставинами" на замовлення кураторів з Москви.

Українці вже могли зробити перші кроки для диверсії. Вони, ймовірно, відправили тестові посилки з GPS-трекерами на адреси в Україні. За версією правоохоронців, Євген міг придбати трекери у Швейцарії та відправив Данилу у Констанц, а той передав би їх Владиславу в Кельні, звідки поштове відправлення поїхало б в Україну.

Однак слідство лише розпочалося, це лише попередні припущення.

Зазначимо, що підозрювати російський саботаж почали після серія пожеж на кур'єрських складах в Європі. Кілька посилок майже одночасно вибухнули на пошті у Великій Британії, Німеччині та Польщі минулого літа. Незадовго до цього розвідка попереджала про високу загрозу гібридних атак після вторгнення в Україну.

Федеральна прокуратура вважає, що підозрювані чоловіки могли співпрацювати з людьми з державних структур Росії. Їхня змова тривала щонайменше до березня нинішнього року.

Підсудних серйозно підозрюють у дії як агентів з метою саботажу,

– повідомляють правоохоронці.

Прокурори не уточнили, чи відправлені вибухівки мали перевозити повітряним чи наземним транспортом.

Нагадаємо, російський слід Європа вбачає й у підпалі торгового центру у Варшаві минулого року. Тоді двоє підозрюваних українців теж діяли на замовлення Росії. Одного з агентів Москви взяли під варту, а інший зараз переховується в Росії. Сам підпал у людному місці був скоєний, імовірно, з метою залякування іноземців через підпали будівель.