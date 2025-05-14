Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Spiegel и Reuters.

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Украинцев якобы привлекли для совершения взрыва

Двух подозреваемых в организации диверсии задержали в минувшие выходные, а третьего мужчину задержали во вторник, 13 мая, по распоряжению федеральной прокуратуры.

Аресты состоялись в Констанце, Кельне и на территории Швейцарии. Известны и имена подозреваемых – Владислав, Даниил и Евгений. По версии следователей, мужчины из Украины якобы согласились совершить "поджог с отягчающими обстоятельствами" по заказу кураторов из Москвы.

Украинцы уже могли сделать первые шаги для диверсии. Они, вероятно, отправили тестовые посылки с GPS-трекерами на адреса в Украине. По версии правоохранителей, Евгений мог приобрести трекеры в Швейцарии и отправил Данилу в Констанц, а тот передал бы их Владиславу в Кельне, откуда почтовое отправление поехало бы в Украину.

Однако следствие только началось, это лишь предварительные предположения.

Отметим, что подозревать российский саботаж начали после серия пожаров на курьерских складах в Европе. Несколько посылок почти одновременно взорвались на почте в Великобритании, Германии и Польше прошлым летом. Незадолго до этого разведка предупреждала о высокой угрозе гибридных атак после вторжения в Украину.

Федеральная прокуратура считает, что подозреваемые мужчины могли сотрудничать с людьми из государственных структур России. Их заговор продолжался по меньшей мере до марта нынешнего года.

Подсудимых серьезно подозревают в действии как агентов с целью саботажа,

– сообщают правоохранители.

Прокуроры не уточнили, или отправленные взрывчатки должны были перевозить воздушным или наземным транспортом.

Напомним, российский след Европа видит и в поджоге торгового центра в Варшаве в прошлом году. Тогда двое подозреваемых украинцев тоже действовали по заказу России. Одного из агентов Москвы взяли под стражу, а другой сейчас скрывается в России. Сам поджог в людном месте был совершен, вероятно, с целью запугивания иностранцев через поджоги зданий.