Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF FM.

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Что известно о расследовании поджога ТЦ в Варшаве

Двое украинцев получили подозрения в поджоге торгового центра Marywilska в Варшаве. В прокуратуре отметили, что один из них, Даниил Б., получил приказ зафиксировать на камеру пожар в зале и тушение, а затем отправить эти материалы в Россию. Там их опубликовали в социальных сетях.

Второй подозреваемый – заказчик съемок Александр В.

Считается, что оба являются членами организованной группы, целью которой было поджечь крупногабаритные здания в Европейском Союзе с целью запугивания людей,

– указывает издание.

Даниил Б. сейчас находится под стражей в Литве. Юношу подозревают в участии в деятельности иностранной разведки против Польши и совершении акта диверсии террористического характера. Такие же обвинения выдвинули и против сообщника, однако ему их не объявляли, поскольку Александр В. скрывается в России. На него выдан ордер на арест, а также подано ходатайство о выдаче европейского ордера.

Заметим, на днях премьер Дональд Туск заявил, что "большой пожар торгового центра Marywilska в Варшаве был вызван поджогом, устроенным по заказу российских спецслужб". Он добавил, что некоторые виновные уже задержаны, всех остальных – разыскивают.