Соответствующую информацию глава внешнедипломатического польского ведомства обнародовал в понедельник, 12 мая, на своей странице в соцсети Х, передает 24 Канал.

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С чем связано решение Сикорского

Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил российские спецслужбы в масштабном пожаре в торговом центре Варшавы 12 мая 2024 года. Незадолго после этого Радослав Сикорский объявил о намерении закрыть консульство России в Кракове.

В связи с доказательствами того, что российские спецслужбы совершили позорный акт диверсии против торгового центра на улице Маривильской, я принял решение об отзыве согласия на деятельность консульства Российской Федерации в Кракове,

– написал министр иностранных дел Польши.

Напомним, в поврежденном комплексе было около 1,4 тысячи магазинов и торговых точек. Тогда пожар укротили спасательные службы в течение нескольких часов. Людей удалось эвакуировать, поэтому обошлось без пострадавших. Само здание сгорело почти полностью.