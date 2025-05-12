Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF FM.

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Що відомо про розслідування підпалу ТЦ у Варшаві

Двоє українців отримали підозри у підпалі торгового центру Marywilska у Варшаві. У прокуратурі зазначили, що один з них, Данило Б., отримав наказ зафіксувати на камеру пожежу в залі та гасіння, а потім надіслати ці матеріали до Росії. Там їх опублікували в соціальних мережах.

Другий підозрюваний – замовник зйомок Олександр В.

Вважається, що обоє є членами організованої групи, метою якої було підпалити великогабаритні будівлі в Європейському Союзі з метою залякування людей,

– вказує видання.

Данило Б. зараз перебуває під вартою в Литві. Юнака підозрюють в участі в діяльності іноземної розвідки проти Польщі та скоєнні акту диверсії терористичного характеру. Такі ж обвинувачення висунули й проти спільника, однак йому їх не оголошували, оскільки Олександр В. переховується у Росії. На нього видано ордер на арешт, а також подано клопотання про видачу європейського ордера.

Зауважимо, днями прем'єр Дональд Туск заявив, що "велика пожежа торговельного центру Marywilska у Варшаві була спричинена підпалом, влаштованим за замовленням російських спецслужб". Він додав, що деяких винних вже затримано, усіх інших – розшукують.