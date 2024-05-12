Усі люди, які перебували в закладі та на прилеглій території, були евакуйовані. Над Варшавою здіймаються величезні клуби чорного диму, які потенційно можуть бути небезпечними для здоров'я.

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Загоряння у Варшаві

О 06:30 Урядовий центр безпеки Варшави попередив містян про потужний вогонь, що охопив весь торговий комплекс на вулиці Маривільській 44. Пожежа зайняла значну територію величезного ТРЦ. Водночас, ймовірно, будівля почала горіти ще вночі.

Понад 80 відсотків залу горить. Рятувальні роботи проводять 50 одиниць, у тому числі хіміко-екологічна рятувальна група. Штаб Державної пожежної служби бригадний доктор Маріуш Фелтиновський разом з оперативна група, виїхав на місце,

– пише Головний штаб Держпожслужби.



Над містом здіймається густий дим / фото RMF FM

У мережі повідомляють, що частина даху обвалилася. Гасіння пожежі триває, робота складна, на місці було багато легкозаймистих матеріалів. Також горіли хімікати, а над містом здіймається дим з потенційною небезпекою для здоров’я.

Щодо диму, який висить над містом, то він, очевидно, шкідливий. На місці працює спеціалізована хіміко-рятувальна група, яка спостерігає за атмосферою поблизу пожежі. Прилади не мають перевищених концентрацій. Наразі потреби в евакуації мешканців із прилеглих будівель немає. Звичайно, цей дим отруйний і шкідливий . Ми рекомендуємо зачинити двері, не виходьте на вулицю,

– закликав молодший бригадир Міхал Конопка з міського штабу Державної пожежної служби.

Масштабна пожежа у Варшаві: дивіться відео

Рятувальники прогнозують, що на ліквідацію загоряння знадобиться декілька годин. Наразі обійшлося без постраждалих.

Вогонь охопив значну частину будівлі ТРЦ: дивіться відео

Причина пожежі наразі невідома. За даними пожежників, вогонь, швидше за все, спалахнув у кількох місцях.

Рятувальники намагаються ліквідувати вогонь: дивіться відео

Кілька десятків людей вишикувалися перед входом до ринкової зали з боку вулиці Качорова. Це люди, які втратили своє майно, а тепер дивляться, як воно горить.

Пожежі у Німеччині

Нещодавно у Німеччині спалахнули дві пожежі на об'єктах, що мають стосунок до промисловості країни. Зокрема, наприкінці квітня у Німеччині горів садовий будинок очільника машинобудівного та збройового концерну Rheinmetall Арміна Паппергера. Лісі екстремісти встановили на нього вибуховий пристрій. Причиною вони називають постачання зброї Україні.

Трохи пізніше у південно-західному берлінському районі Ліхтерфельде спалахнув металотехнологічний завод. Спочатку стверджувалося, що це виробництво, де виготовляють ППО для України. Однак це виявилося не так. Горів завод Diehl Metall, який, однак, належить до провідної німецької промислової групи.