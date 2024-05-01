У Німеччині, імовірно, ліві екстремісти підпалили садовий будинок Паппергера у Германсбурзі в Нижній Саксонії. Про це пише видання Bild.
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Яка причина підпалу
Як зазначили у виданні, у листі на платформі Indymedia невідомі зізналися у скоєному, зокрема, звинуватили концерн у постачанні зброї для України.
У ніч з 28 на 29 квітня 2024 року ми встановили запальний пристрій у садовому будинку Арміна Паппергера,
— йдеться у листі.
Там наголошується, що "Rheinmetall є одним із бенефіціарів так званого переломного моменту" і що компанія накопичує "різні старі типи танків", які "тепер можуть бути продані в Україну з боєприпасами та з великим прибутком".
"Rheinmetall планує, виробляє і вбиває не лише в національному масштабі", – додали в листі.
За даними видання, служби держбезпеки взяли розслідування під свій контроль і наразі перевіряють автентичність листа-зізнання.
Завод Rheinmetall буде виробляти снаряди в Україні: основне
- Під час Мюнхенської конференції 17 лютого було підписано угоду між німецьким концерном Rheinmetall і Україною.
- Йдеться про те, що німецький оборонний концерн Rheinmetall спільно з українською компанією-партнером відкриють в Україні нові потужності для виробництва боєприпасів. Нове виробництво дозволить виготовляти шестизначну кількість снарядів 155-міліметрового калібру щороку. Rheinmetall матиме 51 відсоток акцій нової компанії, а решта 49 відсотків належатимуть українському партнеру.
- У Rheinmetall говорять, що таким чином підтримують Україну, адже попит на боєприпаси є величезним.