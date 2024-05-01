У Німеччині, імовірно, ліві екстремісти підпалили садовий будинок Паппергера у Германсбурзі в Нижній Саксонії. Про це пише видання Bild.

Дивіться також Обвинуваченого у вбивстві 2 українців у Німеччині доставили до колонії: росіянин під вартою

Яка причина підпалу

Як зазначили у виданні, у листі на платформі Indymedia невідомі зізналися у скоєному, зокрема, звинуватили концерн у постачанні зброї для України.

У ніч з 28 на 29 квітня 2024 року ми встановили запальний пристрій у садовому будинку Арміна Паппергера,

— йдеться у листі.

Там наголошується, що "Rheinmetall є одним із бенефіціарів так званого переломного моменту" і що компанія накопичує "різні старі типи танків", які "тепер можуть бути продані в Україну з боєприпасами та з великим прибутком".

"Rheinmetall планує, виробляє і вбиває не лише в національному масштабі", – додали в листі.

За даними видання, служби держбезпеки взяли розслідування під свій контроль і наразі перевіряють автентичність листа-зізнання.

Завод Rheinmetall буде виробляти снаряди в Україні: основне