Саме його підозрюють у вбивстві українців. Трагедія трапилась 27 квітня 2024 року. На жаль, у Німеччині вбили 27-річну українку і до трагедії також може бути причетна пара з Росії.
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Що відомо про затримання росіянина в Німеччині
57-річного підозрюваного сьогодні (28 квітня – 24 Канал) доставили до відповідального слідчого судді за запитом прокуратури Мюнхена. Було видано ордер на арешт за вбивство,
– заявили у поліції.
Там пояснили, що їхні правоохоронці одразу доправили затриманого до виправної колонії. Там він перебуває під вартою.
У поліції повідомили, що станом на 14 годину 28 квітня:
- прокуратура та кримінальна поліція встановлюють передумови та мотиви злочину;
- вони не можуть надати жодної іншої інформації з цього приводу.
Що відомо про трагічне вбивство українців у Німеччині
- Поліція Верхньої Баварії 27 квітня 2024 року розповіла, що у цей же день у торговому центрі знайшли двох чоловіків з ножовими пораненнями. Ними виявились 36-річний та 23-річний громадяни України.
- На жаль, старший українець від отриманих травм помер на місці, лікарі ще намагались врятувати життя 23-річному громадянину України, проте не вдалось – він помер у лікарні ввечері.
- У той же трагічний вечір поліція недалеко від місця злочину затримала вдома 57-річного громадянина Росії. Саме його підозрюють у вбивстві українських чоловіків. Поліція зазначала, що наразі мотиви злочину їм невідомі.