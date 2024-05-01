В Германии, предположительно, левые экстремисты подожгли садовый дом Паппергера в Германсбурге в Нижней Саксонии. Об этом пишет издание Bild.

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Какова причина поджога

Как отметили в издании, в письме на платформе Indymedia неизвестные признались в содеянном, в частности, обвинили концерн в поставках оружия для Украины.

В ночь с 28 на 29 апреля 2024 года мы установили зажигательное устройство в садовом доме Армина Паппергера,

– говорится в письме.

Там отмечается, что "Rheinmetall является одним из бенефициаров так называемого переломного момента" и что компания накапливает "различные старые типы танков", которые "теперь могут быть проданы в Украину с боеприпасами и с большой прибылью".

"Rheinmetall планирует, производит и убивает не только в национальном масштабе", – добавили в письме.

По данным издания, службы госбезопасности взяли расследование под свой контроль и сейчас проверяют подлинность письма-признания.

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