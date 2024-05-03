Пожежники попереджають про токсичні димові гази через пожежу. Наразі дим рухається містом на північ.

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Що відомо про пожежу у Німеччині

Очікується, що хмара диму пройде над Штегліц-Целендорф, Шарлоттенбург-Вільмерсдорф, Шпандау, Тегель, а також на захід від Райнікендорфа над Берліном.

Пожежа сталася вранці 3 травня на металотехнологічному підприємстві. Повідомляється, що пожежа виникла в технічному приміщенні на першому поверсі багатоповерхового будинку.

Наразі вся будівля повністю охоплена вогнем. Там зберігалися сірчана кислота і ціанід міді. Гасити пожежу наразі можна лише ззовні, щоб уникнути утворення ціаністого водню.

Райони Берліну в яких оголошено небезпеку / Карта Berliner Feuerwehr

Може бути головним підрядником програми виробництва IRIS-T

У мережі стверджують, що горить завод "Diehl Metall" у Берліні. Також там повідомляють, що компанія може бути головним програми виробництва ППО "IRIS-T" та боєприпасів до них.