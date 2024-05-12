Все люди, которые находились в заведении и на прилегающей территории, были эвакуированы. Над Варшавой поднимаются огромные клубы черного дыма, которые потенциально могут быть опасными для здоровья.

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Возгорание в Варшаве

В 06:30 Правительственный центр безопасности Варшавы предупредил горожан о мощном огне, охватившем весь торговый комплекс на улице Маривильской 44. Пожар занял значительную территорию огромного ТРЦ. В то же время, вероятно, здание начало гореть еще ночью.

Более 80 процентов зала горит. Спасательные работы проводят 50 единиц, в том числе химико-экологическая спасательная группа. Штаб Государственной пожарной службы бригадный доктор Мариуш Фелтиновский вместе с оперативная группа, выехал на место,

– пишет Главный штаб Государственной пожарной службы.



Над городом поднимается густой дым / фото RMF FM

В сети сообщают, что часть крыши обвалилась. Тушение пожара продолжается, работа сложная, на месте было много легковоспламеняющихся материалов. Также горели химикаты, а над городом поднимается дым с потенциальной опасностью для здоровья.

Относительно дыма, который висит над городом, то он, очевидно, вредный. На месте работает специализированная химико-спасательная группа, которая наблюдает за атмосферой вблизи пожара. Приборы не имеют превышенных концентраций. Сейчас потребности в эвакуации жителей из близлежащих зданий нет. Конечно, этот дым ядовитый и вредный. Мы рекомендуем закрыть двери, не выходите на улицу,

– призвал младший бригадир Михал Конопка из городского штаба Государственной пожарной службы.

Масштабный пожар в Варшаве: смотрите видео

Спасатели прогнозируют, что на ликвидацию возгорания понадобится несколько часов. Сейчас обошлось без пострадавших.

Огонь охватил значительную часть здания ТРЦ: смотрите видео

Причина пожара пока неизвестна. По данным пожарных, огонь, скорее всего, вспыхнул в нескольких местах.

Спасатели пытаются ликвидировать огонь: смотрите видео

Несколько десятков человек выстроились перед входом в рыночный зал со стороны улицы Качорова. Это люди, которые потеряли свое имущество, а теперь смотрят, как оно горит.

Пожары в Германии

Недавно в Германии вспыхнули два пожара на объектах, имеющих отношение к промышленности страны. В частности, в конце апреля в Германии горел садовый дом главы машиностроительного и оружейного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Лесные экстремисты установили на него взрывное устройство. Причиной они называют поставки оружия Украине.

Чуть позже в юго-западном берлинском районе Лихтерфельде вспыхнул на металлургическом заводе. Сначала утверждалось, что это производство, где изготавливают ПВО для Украины. Однако это оказалось не так. Горел завод Diehl Metall, который, однако, принадлежит к ведущей немецкой промышленной группе.