Вторая мировая война длилась 5 лет, унесла огромное количество жизней и фактически стала причиной формирования той системы мировой безопасности, которой мы пользуемся до сих пор. Этот вооруженный конфликт охватил Европу в 1939 году, когда нацистская Германия во главе с Гитлером объявила войну Польше. Позже на стороне Германии выступил и СССР во главе с Иосифом Сталиным.

Все мы знаем, что уже в 1941 году Советский Союз на себе почувствовал, чего стоят договоренности с диктатором. В составе Советского Союза встретила войну и Украина. Тогда, как и сейчас, наши солдаты мужественно защищали землю и героически держали оборону против врага, который коварно напал среди ночи.

Российско-украинская полномасштабная война продолжается уже третий год. Большую войну увидели и те, кто в 1941 году был детьми. Они еще тогда осознали, насколько страшное явление война.

Среди них и бабушка Лидия, которой в этом году должно исполниться 90 лет. Сейчас она живет в Черкасской области, внимательно отслеживает события полномасштабного вторжения и постоянно замечает, что войны – это всегда одинаково больно и страшно.

Своими воспоминаниями о Второй мировой войне женщина поделилась с 24 Каналом. Первое и главное, на чем она просила подчеркнуть – полномасштабная война России против Украины – это страшнее, чем Вторая мировая. Хотя о нынешней войне женщина только читает в новостях и иногда слышит ее в эхо взрывов во время ракетных обстрелов региона, а со Второй мировой ей пришлось столкнуться лицом к лицу.

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Немцы пришли быстро и тихо

Сейчас бабушка Лидия живет в селе Константиновка, однако Вторая мировая застала ее ребенком в соседней Плескачевке. После того как немцы в 4 утра 22 июня бомбили Киев, они зашли в столицу, а оттуда дошли и до маленького села в Черкасской области. Женщина рассказывает, что они просто пришли.

Они пошли туда дальше на какие-то районы, точно не знаю. Пошли, да и пошли. Ну, а у нас уже была оккупированная территория,

– объяснила бабушка Лидия.

Конечно, немцы не заходили так "просто". Они имели оружие, умели с ним обращаться и были подготовлены к войне, поэтому не встретили сопротивления от растерянного населения. По словам женщины, тогда солдаты немецкой армии пытались сформировать для себя запасы, а также забирали у людей мотоциклы и все, что могли использовать против нашей армии. Сама женщина объясняет, что тогда в селе много говорили о политике и о ситуации в целом, но она была слишком маленькой, чтобы сильно углубляться в смысл этих разговоров.

Детство бабушки Лидии проходило в немецкой оккупации. Она туманно отмечает, что "немцы на оккупированной территории строили свою власть". В частности, они искали тех, кто согласится работать на них. Женщина также объяснила, что большинство тех, кто соглашался, надеялись, что они получат в награду землю, которую у них забрал Советский Союз.



Военные идут в бой во время Второй мировой войны / Фото GettyImages

Уже в зрелом возрасте бабушка Лидия много читала о Второй мировой войне. Она прекрасно понимает причинно-следственные связи и умело оперирует понятиями холодной войны, Третьего рейха и другими важными терминами.

Из того, как часто женщина возвращается к мысли, что Сталин был настолько уверенным в себе и в своей дружбе с Гитлером, становится понятно, что это ее поражает больше всего. Она уже сейчас знает, что во время первой атаки в июне 1941 года была уничтожена значительная часть авиации СССР и думала, что так же будет и с нашими самолетами в феврале 2022 года, ведь Путин повторил этот сценарий. Однако получилось не совсем так: нашу авиацию успели передислоцировать или просто поднять в воздух перед первым ударом России.

Страх, который никогда никуда не уйдет

На самом деле за время Второй мировой войны бабушке Лидии пришлось пережить немало, хотя сейчас в ее памяти эти события существенно сжались во времени. Проще говоря, ей кажется, что они длились значительно меньше, чем это было на самом деле.

Кроме того, сильнее всего бабушке Лиде в память запечатлелась единственная эмоция – страх. Она рассказывает о Второй мировой войне легко, подсмеиваясь сама над собой. Однако, когда она произносит слово "война", становится понятно, какой след на ее сердце оставили эти события.

Бабушка рассказывает, что все стало значительно хуже, когда немцы поняли, что проигрывают. Особенно ситуация обострилась, когда уже стало очевидно, что село будут освобождать. Она вспоминает, что это произошло зимой, тогда было очень холодно, "на кутью".

Сначала немцы объявили об эвакуации. Конечно же, в Германию. Женщина была тогда еще слишком мала, чтобы ее считали пригодной для этого, поэтому она и ее старенькая бабушка просто остались. В то же время для того, чтобы ее мама смогла избежать "эвакуации", пришлось прибегнуть к хитрости. Ее забрали к себе родственники и скрыли дату рождения, чтобы ее не забрали работать в Германию.

В то же время бабушка Лидия вместе со значительной частью села вышли в лес, чтобы переждать, пока будут продолжаться бои.

Какая-то такая тогда была погода, еще и снег пролетал. Идем мы в Грабский лес, там будем скрываться. Уйдут немцы, а уже тогда будет, что будет,

– вспомнила бабушка Лидия.

Вместе выходило много людей, поэтому они имели с собой телегу. Также у них был собственный распорядок: возле телеги выставляли вахту. Еда у кого-то была с собой, поэтому делили все на всех. Особенно смелые несколько раз возвращались в село, чтобы взять еще что-то необходимое.

Ни воды, ни еды, ничего. А тогда уже понемногу заходили (в дома в село – 24 Канал) где-то из оврага. А мы не шли. В лесу спали. Все думали, не придут ли к нам немцы,

– сказала женщина.

Бабушка Лидия рассказывает, что когда шла в этот лес, то в глубине души не верила, что удастся из него выйти. Перед тем, как все-таки пойти в неизвестность, она отвязала корову, ведь не знала, вернется ли.

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Свое пребывание в лесу холодной зимой она теперь вспоминает довольно часто, однако без конкретных деталей. Всегда говорит об этом времени, как о "паре дней", однако, вероятно, это продолжалось несколько недель. Именно это пребывание в лесу, когда из села постоянно было слышно эхо боев, бабушка вспоминает, как самый страшный момент войны. Однако, говорит, сейчас страшно все время. Женщина объясняет: сейчас она уже знает, что это такое, поэтому боится, что придется пережить оккупацию еще раз.

Этот страх до сих пор во мне. Он уже никогда не выйдет,

– неуверенно говорит бабушка Лидия.

После того как немцы ушли из села, они вернулись. Однако женщина рассказывает, что тогда сильно заболела, из-за чего потом всю жизнь чувствовала холод и никак не могла согреться даже летом.



Село после бомбежки / Фото GettyImages

В разговорах она также объясняет, что Вторую мировую и все, что ей пришлось пережить, почти не вспоминала до 24 февраля 2022 года. А тогда, когда услышала, что Россия начала полномасштабное вторжение, все воспоминания вынырнули из памяти в один момент и с тех пор больше не покидают женщину.

В ее доме ни на минуту не смолкает радио. Она постоянно слушает новости. Женщина рассказывает, что тогда доступа к информации не было, поэтому теперь она боится пропустить что-то важное. Особенно внимательно прислушивалась к сообщениям в первые несколько дней: боялась, что проснется уже когда россияне зайдут в село, где она живет. К счастью, этого не произошло.

Помощь партизанам

Семья бабушки Лидии была знакома со многими партизанами. Об этом женщина вспоминает немного туманно и объясняет: тогда сама не до конца понимала, что происходит и кому именно помогает ее семья.

Все происходило просто: каждый вечер со стороны леса к ним приходил человек, которому давали то, что имели. Иногда хлеб, иногда другие продукты, которые не успевали забрать немцы. Многие селяне также рассказывали партизанам все, что могло им понадобиться.

То хлеба давали, то лекарств немного, потому что надо чем-то перевязать раны. Пока тот партизан подойдет... А надо было и как-то передать,

– объясняет бабушка Лидия.

Женщина вспоминает, что был у них один мужчина, который то ли был, то ли притворялся не в своем уме. Вероятно, все-таки притворялся, но немцы этого не знали, поэтому никогда его не трогали.

Он не боялся немцев, они его не трогали. Поэтому он ходил, куда хотел. Мог и днем пойти где-то, и ночью. Немцы, видно, сами его боялись,

– сказала бабушка Лидия.

Он мог ходить по всему селу, просто разговаривать с немцами, потому что немецкий знал. Они поддерживали с ним разговор, потому что не видели в нем угрозы, а мужчина на самом деле передавал все, что услышал и смог понять, партизанам.

Позже партизаны наведывались к ним. Они скрывались в лесу, немного рассказывали о том, что происходит. Женщина добавляет, что они через лес ходили в разведку.



Военные после боя во время Второй мировой войны / Фото GettyImages

О том, что делали партизаны, она тоже рассказывает немного, ведь до конца всего и не знает. По ее словам, несколько раз жгли дома коллаборантам и, когда уже село освобождали, сыграли существенную роль: держали связь с людьми и выступили на стороне наших войск.

"Счастливы те люди, что родились после войны..."

Бабушка Лидия пережила Вторую мировую войну и переживает современную полномасштабную войну России против Украины. Именно начало полномасштабного вторжения заставило ее еще раз вернуться к травматическим воспоминаниям и прожить их заново. Она постоянно повторяет, что даже тогда у немцев не было столько жестокости, которая сейчас есть у россиян. Она вспоминает, что всю жизнь думала, какие счастливые те люди, которые родились после войны, ведь начало еще одного такого масштабного конфликта казалось невозможным.

Однако в 2022 году Россия дала понять, что даже в цивилизованном мире в самом сердце Европы может вспыхнуть жестокое противостояние за свободу, ценности и возможность самоопределения. Тех, кто еще помнит Вторую мировую, осталось не так много, однако они вспоминают ее с трепетом и, как бабушка Лидия, со страхом. Они берегут эти воспоминания глубоко в душе, потому что возвращаться к ним больно, но это не значит, что они не помнят.

Эта история – доказательство этого. Ситуация в стране и обострение на фронте делает нам больно. Однако мы также должны беречь эти воспоминания, несмотря на боль, ведь именно они дают нам понимание, за что мы боремся: за самих себя и за то, чтобы следующее поколение после нас было счастливым, то есть не видело войны.