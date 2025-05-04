Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Як російські спецслужби влаштовують диверсії

Протягом минулого року в європейських містах сталася велика кількість диверсій: у Литві підпалили магазин Ikea, у Великій Британії сімох осіб звинуватили в підпалі бізнесу, що мав зв'язок з Україною, у Франції під Ейфелевою вежею залишили п'ять трун із написами "Французькі солдати в Україні", а в Естонії розбили вікна автівок міністра внутрішніх справ і місцевого журналіста.

У Польщі також сталося кілька "підозрілих пожеж", зокрема одна знищила величезний торговельний центр у Варшаві.

За словами журналістів, у сукупності ці інциденти свідчать про те, що російські спецслужби перейшли до нового типу атак на Захід – небезпечних і насильницьких, але водночас фрагментарних і складних для доведення.

Виконавцями цих диверсій виступають особи, яких вербують онлайн і платять їм криптовалютою. Деякі з них знають, хто є "замовником", а інші навіть не підозрюють, що працюють на Москву.

Із шпигунами під дипломатичним прикриттям чи навіть "нелегалами" під глибоким прикриттям справлятися легше. А це стає небезпечним для всіх нас,

– сказав один із високопоставлених європейських чиновників.

Однак, за словами західних розвідників, останнім часом спостерігається затишшя: можливо, Путін розраховує на покращення відносин із США за президентства Дональда Трампа.

Журналісти зазначили, що для Європи проблемою є не лише самі диверсії, але й те, що кожен такий випадок вкрай важко пов'язати безпосередньо з Росією. Фактично, тепер спецслужби використовують не штатних агентів, а випадкових людей.

Методи вербування залежать від країни: у країнах Балтії потенційних диверсантів шукають в першу чергу серед місцевого російськомовного населення. Вербування часто відбувається під час їхніх поїздок до Росії, після чого контакт із агентами підтримується через Telegram. Варто зазначити, що в більшості випадків не йдеться про ідейну мотивацію – людей спонукають до співпраці фінансова вигода або шантаж.

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В інших країнах Європи російські спецслужби вербують диверсантів напряму через Telegram, взагалі не вступаючи в особистий контакт. Основною цільовою аудиторією стають мігранти, які звикли до "сірих" робіт із низькою оплатою.

Для російських спецслужб головна перевага таких "одноразових" агентів полягає в тому, що в разі провалу чи затримання їх можна просто залишити напризволяще – Москва не нестиме за них жодної відповідальності.