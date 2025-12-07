Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців та їхніх сімей Ольга Кобилинська (Решетилова) зазначає, що наразі є проблеми з призовом громадян, але це не виправдання нападам на військових ТЦК. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на її коментар в етері телемарафону.

За словами Кобилинської, проблеми з мобілізацією є, очевидно, що помилок в цьому процесі було нароблено доволі багато, але це не є виправданням нападам і вбивствам українських військовослужбовців, які виконують критично важливий для держави обов'язок.

Відповідаючи на питання, як зупинити напади на ТЦК, омбудсменка назвала це питання надзвичайно складним, бо проблема виникла не сьогодні, а є задавненою. Вона зазначила, що ці напади почалися ще у 2023 році.

Очевидно, що ці суспільні настрої, які панують в окремих територіальних громадах, в тому числі підігріваються російським ІПСО, але насамперед це – відповідальність української держави й українського суспільства. Тому що ми вчасно не зупинили це, ми вчасно не дали оцінку цим нападам як правову, так і щодо морального осуду,

– зазначила омбудсменка.

Вона пояснила, що це перетворюється на затяжний соціальний конфлікт, з якого потрібно виходити із новим суспільним договором, адже одна частина суспільства воює, підтримує армію і максимально стримує ворога, тоді як інша – шукає ворогів там, де до них легше дотягнутися.

Кобилинська поінформувала, що уже наступного тижня буде проведено нараду щодо створення робочої групи для розділення ТЦК та СП. Вона зауважила, що ненормально, коли одні й ті самі військовослужбовці займаються і процесом мобілізації, і підтримкою родин.

За словами омбудсменки, потрібно це розділити від моменту сповіщення про втрату, від моменту поранення військовослужбовця. Соціальний супровід родини та військовослужбовця мають здійснювати абсолютно інші люди.

