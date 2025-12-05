Костенко дорікнув президенту за те, що він не закликає громадян мобілізуватися. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Фокус.
Як нинішню мобілізацію прокоментував Костенко?
За словами секретаря оборонного комітету Верховної Ради нардепа Костенка, Україна повинна посилити мобілізацію. Цифра у 30 тисяч мобілізованих на місяць лише на половину задовільняє потреби.
30 тисяч у 2025 році – це, напевно, навіть не 20 тисяч у 2023 році. Це різні за якістю люди,
– заявив нардеп.
Він також дорікнув президенту за те, що він не закликає громадян мобілізуватися.
"Мобілізацію повинен очолювати президент – Верховний головнокомандувач. Я ніяких заяв за всю війну про мобілізацію від нього не чув, на жаль", – додав парламентар.
У Раді пояснили, чи буде мобілізація жінок
Федір Веніславський підтвердив, що на сьогодні в комітеті немає жодного законопроєкту, який був би спрямований на примусову мобілізацію жінок. "В цьому плані нічого не змінюється, і, я не думаю, що найближчим часом щось буде мінятися", – зазначив він.
Водночас нардеп згадав про ситуацію, яка виникне після досягнення перемир'я. До спротиву потрібно буде підготувати весь народ.