Уполномоченный по вопросам защиты прав военнослужащих и их семей Ольга Кобылинская (Решетилова) отмечает, что сейчас есть проблемы с призывом граждан, но это не оправдание нападениям на военных ТЦК. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее комментарий в эфире телемарафона.
Смотрите также Украине надо усилить мобилизацию: нынешние показатели – лишь половина от необходимых, – Костенко
Что сказала омбудсмен о нападениях на военных ТЦК?
По словам Кобылинской, проблемы с мобилизацией есть, очевидно, что ошибок в этом процессе было наделано довольно много, но это не является оправданием нападениям и убийствам украинских военнослужащих, которые выполняют критически важный для государства долг.
Отвечая на вопрос, как остановить нападения на ТЦК, омбудсмен назвала этот вопрос чрезвычайно сложным, потому что проблема возникла не сегодня, а является запущенной. Она отметила, что эти нападения начались еще в 2023 году.
Очевидно, что эти общественные настроения, которые царят в отдельных территориальных общинах, в том числе подогреваются российским ИПСО, но прежде всего это – ответственность украинского государства и украинского общества. Потому что мы вовремя не остановили это, мы вовремя не дали оценку этим нападениям как правовую, так и по моральному осуждению,
– отметила омбудсмен.
Она объяснила, что это превращается в затяжной социальный конфликт, из которого нужно выходить с новым общественным договором, ведь одна часть общества воюет, поддерживает армию и максимально сдерживает врага, тогда как другая – ищет врагов там, где до них легче дотянуться.
Кобылинская проинформировала, что уже на следующей неделе будет проведено совещание по созданию рабочей группы для разделения ТЦК и СП. Она отметила, что ненормально, когда одни и те же военнослужащие занимаются и процессом мобилизации, и поддержкой семей.
По словам омбудсмена, нужно это разделить от момента извещения о потере, от момента ранения военнослужащего. Социальное сопровождение семьи и военнослужащего должны осуществлять совершенно другие люди.
Конфликты между гражданскими и ТЦК: последние новости
В Украине все чаще случаются конфликты между гражданскими и военными. В частности, вечером 3 декабря во Львове мужчина ранил ножом военного ТЦК. Его поведение было агрессивным. Пострадавшим оказался ветеран Юрий Бондаренко. Его госпитализировали, но несмотря на реанимационные мероприятия, на утро мужчина умер в больнице.
Еще раньше в селе Стриховцы Хмельницкой области возник конфликт между женщинами и военнослужащими ТЦК, местные жительницы били бус палками и разбили лобовое стекло. В результате инцидента одна женщина получила перелом руки, а у работника ТЦК разбит нос.
Кроме этого, в Луцке гражданские повредили автомобиль ТЦК и заблокировали выезд из-за конфликта с задержанием молодого человека. Полиция заявила, что мужчина не предоставил военно-учетные документы, а толпа повредила служебное авто.