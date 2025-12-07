Уполномоченный по вопросам защиты прав военнослужащих и их семей Ольга Кобылинская (Решетилова) отмечает, что сейчас есть проблемы с призывом граждан, но это не оправдание нападениям на военных ТЦК. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее комментарий в эфире телемарафона.

По словам Кобылинской, проблемы с мобилизацией есть, очевидно, что ошибок в этом процессе было наделано довольно много, но это не является оправданием нападениям и убийствам украинских военнослужащих, которые выполняют критически важный для государства долг.

Отвечая на вопрос, как остановить нападения на ТЦК, омбудсмен назвала этот вопрос чрезвычайно сложным, потому что проблема возникла не сегодня, а является запущенной. Она отметила, что эти нападения начались еще в 2023 году.

Очевидно, что эти общественные настроения, которые царят в отдельных территориальных общинах, в том числе подогреваются российским ИПСО, но прежде всего это – ответственность украинского государства и украинского общества. Потому что мы вовремя не остановили это, мы вовремя не дали оценку этим нападениям как правовую, так и по моральному осуждению,

– отметила омбудсмен.

Она объяснила, что это превращается в затяжной социальный конфликт, из которого нужно выходить с новым общественным договором, ведь одна часть общества воюет, поддерживает армию и максимально сдерживает врага, тогда как другая – ищет врагов там, где до них легче дотянуться.

Кобылинская проинформировала, что уже на следующей неделе будет проведено совещание по созданию рабочей группы для разделения ТЦК и СП. Она отметила, что ненормально, когда одни и те же военнослужащие занимаются и процессом мобилизации, и поддержкой семей.

По словам омбудсмена, нужно это разделить от момента извещения о потере, от момента ранения военнослужащего. Социальное сопровождение семьи и военнослужащего должны осуществлять совершенно другие люди.

Конфликты между гражданскими и ТЦК: последние новости