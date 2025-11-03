Зловмисникам загрожує від 8 до 15 років тюрми. Про таке інформує 24 Канал із посиланням на Київську міську прокуратуру.
Що відомо про напад на військового у Києві?
27-річний військовий ЗСУ приїхав до Києва на лікування після поранень.
За інформацією Печерської окружної прокуратури, напад на нього стався ввечері в самому центрі Києва.
Так, двоє чоловіків погрожували військовому ножем і викруткою та вимагали віддати особисті речі, зокрема мобільний телефон, гроші, павербанк, а також парфуми військового.
Нападників уже затримали, їх судитимуть за розбій, вчинений в умовах воєнного стану. Підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави.
За цією статтею передбачено покарання від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Подібні інциденти за останній час
Увечері 13 жовтня поліція знайшла відеозапис, на якому троє людей напали на чоловіка у військовій формі на вулиці Паньківській у Києві. На кадрах видно, як нападники кілька разів вдарили постраждалого та скинули його з крісла колісного на землю.
У медіа також поширилася інформація про напад на чинного військового в Приморському районі Одеси. Відомо, що група невідомих принижувала його словесно, а також використала перцевий балончик.
Окрім цього, у Києві 32-річний чоловік пограбував пораненого військового в кріслі колісному, забравши гроші та залишивши постраждалого. Нападника затримали, йому загрожує до 10 років ув'язнення.