Зловмисникам загрожує від 8 до 15 років тюрми. Про таке інформує 24 Канал із посиланням на Київську міську прокуратуру.

Що відомо про напад на військового у Києві?

27-річний військовий ЗСУ приїхав до Києва на лікування після поранень.

За інформацією Печерської окружної прокуратури, напад на нього стався ввечері в самому центрі Києва.

Так, двоє чоловіків погрожували військовому ножем і викруткою та вимагали віддати особисті речі, зокрема мобільний телефон, гроші, павербанк, а також парфуми військового.

Нападників уже затримали, їх судитимуть за розбій, вчинений в умовах воєнного стану. Підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави.

За цією статтею передбачено покарання від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Подібні інциденти за останній час