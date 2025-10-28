Співробітники центру комплектування встановлюють всі обставини події та осіб, причетних до неї. Про таке розповідає 24 канал із посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП.

Що відомо про напад на військового?

Інформація про інцидент з'явилася у соцмережах. Напередодні про нього повідомив ветеран Олександр Грамарчук. За словами Олександра, його побратима, який перебував на реабілітації в Одесі, зупинила біля синагоги на вулиці Корженка група невідомих людей. Сталося це 27 жовтня.

Один із них показав військовий квиток і посвідчення військовослужбовця Приморського ТЦК та СП, ще один мав при собі військовий квиток, а решта – документи від імені нібито "добровольчого громадського об'єднання".

Під час розмови, як стверджує Грамарчук, нападники почали принижувати військового, назвавши його російською мовою "тыловая крыса", після чого вирвали з рук військовий квиток й пошкодили обкладинку.

Врешті, один із чоловіків застосував перцевий балончик проти військового, після чого нападники втекли на двох автомобілях.

Згодом ветеран уточнив, що постраждалий пересувається за допомогою ортезу, а серед нападників нібито був поліцейський з увімкненою бодікамерою.

Як коментують інцидент в місцевому ТЦК та СП?

Наразі з'ясовують, чи мають згадані в публікаціях люди стосунок до військових ТЦК та СП, а також чи могли в інциденті брати участь сторонні люди, які представилися членами так званих "добровольчих формувань".

У разі підтвердження причетності до протиправних дій військовослужбовців ТЦК та СП, буде негайно ініційовано службове розслідування. Їхнім діям буде надана принципова правова оцінка, а винні особи будуть притягнуті до суворої відповідальності, згідно з чинним законодавством,

– написали в Одеському обласному ТЦК та СП.

Одеський обласний ТЦК вже співпрацює з правоохоронцями, щоб забезпечити повне та неупереджене розслідування інциденту.

До речі, щодо подібних випадків раніше висловився нардеп Микита Потураєв. Він вважає, що більшість відео, які поширюються в мережі про діяльність ТЦК, є фейковими й створюються для дезінформації, часто навіть за межами України.

