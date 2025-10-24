Відповідну заяву зробив голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв в інтерв'ю виданню "Телеграф", передає 24 Канал.

Що каже нардеп про відео з ТЦК?

Потураєв стверджує, що вони є елементом російських інформаційно-психологічних операцій і не мають стосунку до реальних подій в Україні.

За його словами, переважна частина цих роликів створена штучним інтелектом або знята поза межами підконтрольної території, тобто на окупованих територіях чи навіть за кордоном.

Політик зазначив, що громадські організації провели моніторинг таких матеріалів із використанням технологій ШІ. За результатами цього дослідження майже всі відео виявилися фальшивими.

З'ясувалося, що майже всі такі відео – це підробка. Майже всі! Тобто або зняті не в Україні або взагалі створені за допомогою штучного інтелекту. Це просто дипфейки. І це проблема,

– наголосив нардеп.

Водночас Потураєв визнав, що поодинокі випадки порушення законодавства з боку представників ТЦК трапляються, однак вони не є системними, а відповідальні за них особи несуть покарання.

До слова, тимчасовий речник Київського ОТЦК та СП Олег Байдалюк розповів 24 Каналу, що в підрозділах, які займаються оповіщенням громадян, нерідко служать військові, які раніше воювали на передовій й отримали поранення.

