Тимчасовий речник Київського обласного ТЦК та СП Олег Байдалюк в ефірі 24 Каналу розповів у яких випадках це дозволено та з чим пов'язане таке рішення. Він пояснив, що існують обставини, коли тимчасове обмеження зв'язку вважають необхідним.
Чому у ТЦК тимчасово вилучають телефони?
У пунктах збору телефони забирають із міркувань безпеки. Персонал ТЦК розосереджений по різних локаціях за наказом Головнокомандувача, тому мобілізованих фактично не тримають разом із працівниками. Коли в одному місці збираються десятки людей, головним ризиком стає саме скупчення.
Якщо в одному приміщенні зібрано сотні людей і всі з телефонами, це можна відстежити. Телефони вилучають у цілях безпеки,
– пояснив речник.
У центрах комплектування мобілізовані залишаються лише на час оформлення документів і визначення місця служби. Перед відправленням людині дозволяють зателефонувати рідним, після чого телефон вилучають на зберігання. Обмеження також мінімізують витік чутливої інформації та поширення маніпулятивних відео з пунктів збору.
Що відомо про мобілізацію в Україні:
- У листопаді мобілізація триватиме без змін. Призов стосуватиметься чоловіків від 18 до 60 років, придатних за станом здоров'я і без відстрочки.
- Основна категорія – чоловіки від 25 років, адже межу віку нещодавно знизили.
- У ТЦК пояснили "бусифікацію". Тимчасовий речник Олег Байдалюк заявив, що застосування сили можливе лише у разі спротиву чи відмови показати документи. Поліцейські діють у межах закону, щоб забезпечити виконання мобілізаційних вимог.