Про це пише 24 Канал з посиланням на ведучу Дарину Трунову. Вона зазначила, що померлим чоловіком, який за невідомих обставин отримав травми в ТЦК, є син її знайомих. Звали його Роман Сопін.

Що відомо про загибель Романа Сопіна?

Після того, як 18 жовтня 43-річного чоловіка затримали службовці ТЦК у Києві, його відправили на військово-лікарську комісію. Вже звідти Роман зателефонував батькам та попросив передати йому речі.

Однак вже наступного дня рідні отримали дзвінок з лікарні. Медики зазначили, що Роман потрапив до них із закритою черепно-мозковою травмою. Через це чоловікові довелося невідкладно робити трипанацію черепа. Шансів вижити в нього було мало. Пізніше стало відомо – Роман Сопін помер.

На питання, як Роман міг отримати таку серйозну травму, чіткої відповіді ніхто не дав, зате висунули версію, що це могло статися, наприклад, через епілепсію.

Як пише Дарина Трунова, поліція Подільського району довго не відкривала кримінальне провадження. Батьки подали заяву до Державного бюро розслідувань за статями умисне тілесне ушкодження, незаконне позбавлення волі та недбале ставлення до військової служби.

Ще раз наголошу! Син (Роман – 24 Канал) не відмовився від служби. Але що сталося за одну ніч після затримання працівниками ТЦК, що людина опинилась в лікарні з розбитим черепом і крововиливом ось питання! Я, яка сама агітую за справедливу мобілізацію, в шоці від того, як з людиною могли поводитися,

– написала журналістка.

24 Канал подав запити до Міністерства оборони, ЗСУ, Київського міського ТЦК і СП та Військової служби правопорядку для зʼясування обставин.

Очікуються відповіді на запити від відповідальних органів / Скриншоти

Що кажуть про подію в поліції?

У п'ятницю, 24 жовтня, поліція Києва все ж розпочала кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка. Правоохоронці зазначають, що він отримав травми у приміщенні розподільчого пункту. Кажуть те ж, що й раніше – він впав на підлогу та травмувався. Відомо, що інші мобілізовані надавали йому домедичну допомогу.

Поліцейські проводять розслідування та опитали більше десятка свідків. Подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У Верховній Раді заявили, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко візьме під особистий контроль ситуацію з загибеллю киянина в ТЦК.

