Тим часом очільника районного ТЦК судитимуть за перевищення повноважень. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Офіс генпрокурора.

Що вирішили прокурори щодо незаконної мобілізації?

Інцидент стався у селі Сасів на Львівщині.

В Офісі генпрокурора розповіли, що чоловіка призвали на службу з порушенням вимог закону. На його утриманні перебував батько з І групою інвалідністю. Жодних інших родичів, які могли б доглядати за ним, не було.

"Завдяки злагодженим діям прокурорів, командування військової частини та місцевих органів влади питання про звільнення чоловіка з військової служби за сімейними обставинами було вирішено у найкоротші строки", – заявили у прокуратурі.

Також розпочалося розслідування щодо дій посадових осіб Золочівського районного ТЦК та СП.

На тимчасового виконувача обов'язків керівника склали адмінпротокол. Матеріали скерували до суду.

Деталі незаконної мобілізації мешканця Львівщини