Тим часом очільника районного ТЦК судитимуть за перевищення повноважень. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Офіс генпрокурора.
Що вирішили прокурори щодо незаконної мобілізації?
Інцидент стався у селі Сасів на Львівщині.
В Офісі генпрокурора розповіли, що чоловіка призвали на службу з порушенням вимог закону. На його утриманні перебував батько з І групою інвалідністю. Жодних інших родичів, які могли б доглядати за ним, не було.
"Завдяки злагодженим діям прокурорів, командування військової частини та місцевих органів влади питання про звільнення чоловіка з військової служби за сімейними обставинами було вирішено у найкоротші строки", – заявили у прокуратурі.
Також розпочалося розслідування щодо дій посадових осіб Золочівського районного ТЦК та СП.
На тимчасового виконувача обов'язків керівника склали адмінпротокол. Матеріали скерували до суду.
Деталі незаконної мобілізації мешканця Львівщини
- Інцидент стався у вересні. 44-річний чоловік не встиг вчасно продовжити відстрочку. Затримка виникла через реорганізацію управління соціального захисту.
- 18 вересня чоловік пішов до ТЦК, але звідти його уже не відпустили, попри наявність інших документів, які підтверджували стан його 82-річного батька.
- У військкоматі мобілізованого змусили пройти психологічний тест, а потім без жодних пояснень відправили на навчальний полігон.
- Телефон і паспорт у нього забрали ще на вході, але увечері йому ще дозволили зателефонувати старості, аби сказати, де ключі від хати, у якій залишився паралізований батько. Сам староста навіть приїжджав до ТЦК, але його там навіть не захотіли не слухати.
- Згодом мобілізованого відпустили і дали 10 днів, аби оформити відстрочку.