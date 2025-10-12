Про це пише 24 Канал з посиланням на статтю 23 Закону України "Про мобілізацію".

Які документи потрібні для оформлення відстрочки?

Незалежно від підстав відстрочки громадянин обов'язково повинен надати до пакета документів паспорт, письмову заяву, ідентифікаційний код і військово-облікові документи (приписне або військовий квиток). Є також додаткові документи, надавши які військовозобов'язаний може отримати відстрочку.

Для доглядальників за тяжкохворим родичем важливо подати докази, що саме ви повинні отримати відстрочку. Це:

медична довідка від МСЕК або лікарсько-консультативної комісії та документ про призначення соціальної допомоги;

свідоцтво про народження військовозобов’язаного;

документи, що засвідчують інвалідність особи, яка потребує догляду: пенсійне посвідчення;

висновок військово-лікарської комісії (ВЛК).

ТЦК можуть також потребувати додаткові документи залежно від конкретної ситуації. Серед них:

свідоцтва про народження братів чи сестер (для підтвердження відсутності інших утримувачів);

свідоцтво про шлюб;

документи про інвалідність інших осіб, які могли б здійснювати догляд;

довідка про розмір пенсії особи з інвалідністю;

заява особи з інвалідністю, що підтверджує факт догляду;

акти обстеження житлових умов;

паспорти інших родичів;

витяги з ДРАЦСу щодо родинних зв’язків або відсутності інших утримувачів;

документи, що підтверджують перебування потенційних утримувачів під арештом або у місцях позбавлення волі; недієздатність або потребу в догляді;

довідки про матеріальний стан особи з інвалідністю;

письмові свідчення сусідів як підтвердження догляду;

свідоцтва про смерть родичів, які могли б здійснювати догляд.

Додамо, що люди, яким оформлюється бронювання, повинні мати відповідний наказ Міністерства економіки про бронювання.

Чоловіки, яким відстрочка надаватиметься через інвалідність, повинні докласти до пакета документів довідку МСЕК і пенсійне посвідчення.

Особи, які самостійно виховують дитину, також повинні мати свідоцтво про народження цієї дитини, судове рішення про позбавлення батьківських прав другого з подружжя або свідоцтво про його смерть тощо.

Опікуни повинні надати посвідчення батьків-вихователів, рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки, договір про влаштування дитини до приймальної сім’ї, медичну довідку від лікарсько-консультативної комісії у випадках, коли дитина має захворювання.

Люди, які втратили близьких на фронті, повинні надати свідоцтво про смерть, судове рішення про визнання особи безвісно зниклою в період участі в АТО або ООС, наказ командира частини про виключення зі списків особового складу тощо.

Адвокати наголошують, що перелік може змінюватись чи доповнюватись залежно від обставин оформлення відстрочки.

Варто зазначити! Між відстрочкою та бронюванням є різниця. Відстрочку від мобілізації можуть отримати багато військовозобов'язаних, які мають на це законні підстави. Тоді як бронювання надається працівникам критично важливих компаній.

Що потрібно знати про відстрочку?