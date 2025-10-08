Кому дозволений виїзд за кордон під час війни: пояснення адвоката

Хто може виїжджати за кордон?

Виїздити за кордон можуть заброньовані працівники. Вони не підлягають мобілізації на час дії бронювання, тож закон дозволяє їм перетинати державний кордон, але лише з метою відрядження.

На підтвердження права виїзду за кордон в пункті пропуску необхідно надати витяг з наказу Мінекономіки про бронювання та наказ підприємства про відправлення у відрядження за кордон,

– розповіла Марина Бекало.

За кордон також можуть виїжджати чоловіки старші 50 років, але не всі. Для цього потрібні підстави, наприклад, інвалідність або троє і більше неповнолітніх дітей.

Віднедавна перетинати кордон можуть чоловіки 18 – 22 років. Для цього їм потрібен тільки паспорт та військово-обліковий документ.

Та у цьому випадку теж є виняток. Якщо особа займає посаду в органах державної влади, державних органах та органах місцевого самоврядування, то вона може виїжджати за кордон лише у службове відрядження.

