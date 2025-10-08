Кому разрешен выезд за границу во время войны: объяснение адвоката

Кто может выезжать за границу?

Выезжать за границу могут забронированные работники. Они не подлежат мобилизации на время действия бронирования, поэтому закон позволяет им пересекать государственную границу, но только с целью командировки.

В подтверждение права выезда за границу в пункте пропуска необходимо предоставить выписку из приказа Минэкономики о бронировании и приказ предприятия об отправке в командировку за границу,

– рассказала Марина Бекало.

За границу также могут выезжать мужчины старше 50 лет, но не все. Для этого нужны основания, например, инвалидность или трое и более несовершеннолетних детей.

С недавних пор пересекать границу могут мужчины 18 – 22 лет. Для этого им нужен только паспорт и военно-учетный документ.

Но в этом случае тоже есть исключение. Если лицо занимает должность в органах государственной власти, государственных органах и органах местного самоуправления, то оно может выезжать за границу только в служебную командировку.

