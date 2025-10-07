Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на объяснения адвоката Марины Бекало изданию ТСН.ua.
Кто может получить бронирование?
В издании подчеркнули, что бронирование военнообязанных работников и должностных лиц необходимо для того, чтобы в период мобилизации обеспечить непрерывную работу органов власти, местного самоуправления, а также предприятий и учреждений, которые имеют стратегическое значение.
По словам юриста, должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления не подлежат мобилизации в течение всего периода мобилизации.
Зато работники предприятий, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения или осуществляют производство товаров, выполнения работ и оказания услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, получают бронь только на период шесть месяцев,
– рассказала Марина Бекало.
Она добавила, что после завершения этого срока работники подлежат повторному бронированию.
Перечень объектов критической инфраструктуры определен постановлением Кабмина №1109 от 9 октября 2020 года. Для каждого сектора экономики действует отдельный порядок бронирования. Порядок бронирования регулируется постановлением Кабинета министров №76. Для того, чтобы получить статус критически важного предприятия, компания должна соответствовать определенным критериям и быть внесенной в Единый перечень.
Мобилизация в Украине: последние новости
К слову, в приложении Резерв+ планируют расширить функционал для уплаты штрафов за нарушение правил воинского учета.
Таким образом некоторые граждане смогут протестировать сервис, получив доступ к новым возможностям "Штрафы онлайн".
Недавно пользователи соцсетей распространили видео, на котором двое мужчин в военной форме похитили кота. Люди предположили, что они являются военнослужащими ТЦК и "мобилизовали" животное.
В ТЦК отрицают обвинения в похищении и "мобилизации" кота, считая их враждебной пропагандой.