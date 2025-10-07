Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на объяснения адвоката Марины Бекало изданию ТСН.ua.

Кто может получить бронирование?

В издании подчеркнули, что бронирование военнообязанных работников и должностных лиц необходимо для того, чтобы в период мобилизации обеспечить непрерывную работу органов власти, местного самоуправления, а также предприятий и учреждений, которые имеют стратегическое значение.

По словам юриста, должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления не подлежат мобилизации в течение всего периода мобилизации.

Зато работники предприятий, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения или осуществляют производство товаров, выполнения работ и оказания услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, получают бронь только на период шесть месяцев,

– рассказала Марина Бекало.

Она добавила, что после завершения этого срока работники подлежат повторному бронированию.

Перечень объектов критической инфраструктуры определен постановлением Кабмина №1109 от 9 октября 2020 года. Для каждого сектора экономики действует отдельный порядок бронирования. Порядок бронирования регулируется постановлением Кабинета министров №76. Для того, чтобы получить статус критически важного предприятия, компания должна соответствовать определенным критериям и быть внесенной в Единый перечень.

