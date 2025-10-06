Некоторые граждане первыми смогут попробовать новый сервис во время тестирования. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Какие услуги по штрафам появятся в Резерв+?
Минобороны расширяет сервис в приложении Резерв+. Вскоре граждане смогут:
- загрузить подписанный файл заявления о признании нарушения;
- загрузить подписанное постановление ТЦК и СП или получить его на электронную почту;
- просматривать данные, если дело передают в Исполнительную службу;
- узнавать детали отмены постановления;
- в расширенных данных из реестра видеть причину подачи в Нацполицию.
Для отдельных военнообязанных предлагают первыми получить доступ к новым возможностям, что позволит быстрее и удобнее решить вопрос со штрафами. Кроме того, это поможет усовершенствовать сервис для других пользователей.
Принять участие в тестировании расширенного функционала "Штрафы онлайн" в Резерв+ можно, если лицо:
- имеет в разделе "Штрафы онлайн" уведомление о нарушении правил воинского учета;
- еще не признало нарушение, но планирует это сделать.
Обратите внимание! Чтобы принять участие, необходимо заполнить форму по ссылке.
Как оплатить штраф в Резерв+?
Система Резерв+ настроена так, что сначала появляется уведомление об уплате штрафа. Лицо может признать нарушение, нажав кнопку и подав заявление. Только потом составляется постановление о привлечении к административной ответственности.
Для уплаты штрафа со скидкой 50% следует обновить приложение до актуальной версии. В течение 3 дней после заявления о признании нарушения ТЦК принимает решение об опции оплатить штраф в размере 8 500 гривен.
Заметим, что это не освобождает от обязанности пройти ВВК. Если после уплаты первого штрафа человек продолжит уклоняться, это будут квалифицировать как новое правонарушение и, соответственно, новый штраф.