Некоторые граждане первыми смогут попробовать новый сервис во время тестирования. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Какие услуги по штрафам появятся в Резерв+?

Минобороны расширяет сервис в приложении Резерв+. Вскоре граждане смогут:

загрузить подписанный файл заявления о признании нарушения ;

; загрузить подписанное постановление ТЦК и СП или получить его на электронную почту;

или получить его на электронную почту; просматривать данные, если дело передают в Исполнительную службу;

узнавать детали отмены постановления;

в расширенных данных из реестра видеть причину подачи в Нацполицию.

Для отдельных военнообязанных предлагают первыми получить доступ к новым возможностям, что позволит быстрее и удобнее решить вопрос со штрафами. Кроме того, это поможет усовершенствовать сервис для других пользователей.

Принять участие в тестировании расширенного функционала "Штрафы онлайн" в Резерв+ можно, если лицо:

имеет в разделе "Штрафы онлайн" уведомление о нарушении правил воинского учета;

еще не признало нарушение, но планирует это сделать.

Обратите внимание! Чтобы принять участие, необходимо заполнить форму по ссылке.

Как оплатить штраф в Резерв+?