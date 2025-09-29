Что грозит в случае неявки в ТЦК – объяснила адвокат Лидия Карплюк. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

Что грозит за неявку по повестке в ТЦК?

По словам адвоката, самые распространенные нарушение правил воинского учета – это неявка по повестке в ТЦК и СП, а также непрохождение ВВК. Кроме того, военнообязанные должны сообщать в ТЦК о любых важных изменениях в их жизни, в частности о переезде, браке, получении образования, изменениях состояния здоровья.

Штраф

Чаще всего сейчас привлекают к административной ответственности за неявку по повестке – это штрафы от 17 до 25 тысяч гривен.

Система Резерв+ настроена так, что сначала появляется сообщение об уплате штрафа. Лицо может признать это нарушение, нажав кнопку и подав заявление. Только потом составляется постановление о привлечении к административной ответственности.

Уголовная ответственность

Также адвокат объяснила, когда наступает уголовная ответственность за неявку в ТЦК. Она напомнила о статье 336 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за уклонение от призыва по мобилизации. Речь идет о лишении свободы на срок от 3 до 5 лет.

Уголовная ответственность грозит лицам, которым уже вручили так называемую боевую повестку, и они были обязаны прибыть в пункт сбора, но не сделали этого,

– отметила Карплюк.

Обратите внимание! Сведения о наличии "административки" или штрафа военнообязанный самостоятельно может узнать в приложении Резерв+. Зато информацию о наличии уголовного производства, в котором лицо имеет статус подозреваемого, можно узнать через приложение Дія.

Что известно об уплате штрафа в Резерв+?