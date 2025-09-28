Могут ли мобилизовать до 25 лет и что на эту тему говорит закон – читайте в материале 24 Канала.
Читайте также "30 июня всех отчисляют": будут ли студенты иметь отсрочку во время летних каникул
Кого и почему могут мобилизовать?
Мужчин до 25 лет могут мобилизовать, если они имеют статус военнообязанного. Этот статус определяется Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе".
Военнообязанными до 25 лет, в частности, считаются те, кто:
- проходил срочную службу;
- служил по контракту в ВСУ;
- выполнял альтернативную (невоенную) службу;
- служил в полиции, подразделениях МВД или Гостаможслужбы;
- закончил военную кафедру высшего учебного заведения.
Также под мобилизацию могут попадать лица, которых военно-врачебная комиссия (ВВК) ранее признала непригодными для срочной службы в мирное время, но пригодными для службы в военное. Согласно новому закону, они считаются военнообязанными, даже если им еще не исполнилось 25 лет.
Важно! Призывники проходить медкомиссию не обязаны, она нужна только в случае получения повестки или направления на ВВК.
В то же время ребята призывного возраста от 18 до 24 лет могут пойти служить по собственному желанию – для этого Минобороны создало специальный "Контракт 18 – 24", после подписания которого они получают статус военнообязанных.
Мобилизация в Украине: последние новости
Согласно решению Кабмина, граждане в возрасте 25 – 60 лет, которые до сих пор не состоят на воинском учете без законных оснований, будут учтены автоматически. За нарушение украинцам также грозят штрафы.
Недавно также стало известно, что Украина планирует постепенно переходить на контрактную армию. Чтобы стимулировать людей присоединяться в ряды ВСУ, им будут предлагать вознаграждение.
В Украине разрешили брать на военную службу по контракту граждан в возрасте от 60 лет. Для заключения контракта нужно пройти военно-врачебную комиссию, получить заключение о пригодности и согласие от командира воинской части.