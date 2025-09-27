В интервью для NTA секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко рассказал, что контрактникам в украинской армии повысят выплаты, передает 24 Канал.

Какую мотивацию для контрактников готовит власть?

По словам нардепа, власть разрабатывает механизм, при котором мобилизованные, которые подпишут контракт с ВСУ, получат денежное вознаграждение. Точную сумму Костенко пока сказать не может, ведь решение еще в процессе реализации. Предварительно, речь идет об одном или двух миллионах гривен.

Механизм будет работать следующим образом. Мобилизованному будут предлагать подписать контракт с ВСУ за определенную сумму денег. Эти средства будут доплачивать к его основной зарплате в течение срока, на который подписан контракт.

Предполагается, что контракт будут заключать минимум на 2 года. Таким образом удастся "убить два зайца": повысить зарплату контрактникам, чтобы их удержать, и определить четкие сроки службы – два или три года.

Напомним, что Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Украина должна двигаться в направлении полностью контрактной армии.

Что известно о мобилизации в Украине?