В интервью для NTA секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко рассказал, что контрактникам в украинской армии повысят выплаты, передает 24 Канал.
Какую мотивацию для контрактников готовит власть?
По словам нардепа, власть разрабатывает механизм, при котором мобилизованные, которые подпишут контракт с ВСУ, получат денежное вознаграждение. Точную сумму Костенко пока сказать не может, ведь решение еще в процессе реализации. Предварительно, речь идет об одном или двух миллионах гривен.
Механизм будет работать следующим образом. Мобилизованному будут предлагать подписать контракт с ВСУ за определенную сумму денег. Эти средства будут доплачивать к его основной зарплате в течение срока, на который подписан контракт.
Предполагается, что контракт будут заключать минимум на 2 года. Таким образом удастся "убить два зайца": повысить зарплату контрактникам, чтобы их удержать, и определить четкие сроки службы – два или три года.
Напомним, что Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Украина должна двигаться в направлении полностью контрактной армии.
Что известно о мобилизации в Украине?
- В Украине разрешили брать на военную службу по контракту граждан в возрасте от 60 лет. Для заключения контракта нужно пройти военно-врачебную комиссию, получить заключение о пригодности и согласие от командира воинской части.
- Еще весной в Украине заработали контракты "18-24", направленные на привлечение в армию мужчин, моложе мобилизационного возраста.
- После мобилизации новобранцев сначала направляют в учебные центры, где проверяют состояние здоровья и готовят к службе, после чего распределяют в подразделения, которые нуждаются в пополнении. Закон запрещает отправлять мобилизованных на фронт без обучения, обеспечивая получение военно-учетной специальности и необходимых боевых навыков.