В інтерв'ю для NTA секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Роман Костенко розповів, що контрактникам в українській армії підвищать виплати, передає 24 Канал.
Яку мотивацію для контрактників готує влада?
За словами нардепа, влада розробляє механізм, за якого мобілізовані, які підпишуть контракт із ЗСУ, отримають грошову винагороду. Точну суму Костенко наразі сказати не може, адже рішення ще у процесі реалізації. Попередньо, йдеться про один або два мільйони гривень.
Механізм працюватиме наступним чином. Мобілізованому пропонуватимуть підписати контракт із ЗСУ за певну суму грошей. Ці кошти доплачуватимуть до його основної зарплати протягом строку, на який підписано контракт.
Передбачається, що контракт укладатимуть щонайменше на 2 роки. У такий спосіб вдасться "вбити два зайці": підвищити зарплату контрактникам, щоб їх утримати, і визначити чіткі терміни служби – два чи три роки.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Україна має рухатися у напрямку повністю контрактної армії.
Що відомо про мобілізацію в Україні?
- В Україні дозволили брати на військову службу за контрактом громадян віком від 60 років. Для укладання контракту потрібно пройти військово-лікарську комісію, отримати висновок про придатність та згоду від командира військової частини.
- Ще навесні в Україні запрацювали контракти "18-24", спрямовані на залучення до армії чоловіків, молодших за мобілізаційний вік.
- Після мобілізації новобранців спершу направляють до навчальних центрів, де перевіряють стан здоров'я та готують до служби, після чого розподіляють у підрозділи, які потребують поповнення. Закон забороняє відправляти мобілізованих на фронт без навчання, забезпечуючи отримання військово-облікової спеціальності та необхідних бойових навичок.