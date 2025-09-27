При этом не нарушают уровень последовательности получения образования. Первый проректор Львовского национального университета имени Ивана Франко Андрей Гукалюк рассказал 24 Каналу, действует ли отсрочка во время летних каникул и вступительной кампании на следующий уровень высшего образования.

Действует ли отсрочка во время каникул и вступительной кампании?

Первый проректор ЛНУ рассказал, что во время каникул студент не теряет права на отсрочку.

В справке, которую мы выдаем, указано, что он поступил, например, в 2023 году и завершает обучение в 2027 году. А относительно периода вступительной кампании между уровнями, то 30 июня, всех, кто учился на бакалавриате, отчисляют из университета, потому что они завершили обучение на соответствующем уровне,

– уточнил он.

Интересно! Норма последовательности получения образования заключается в том, что студент, магистрант или аспирант дневной или дуальной формы имеет право на отсрочку от мобилизации, если получает последовательное образование. То есть, к примеру, учится на магистратуре, если уже имеет степень бакалавра, а не магистра.

И добавил, что такие лица соответственно теряют право на отсрочку и получают ее снова, если поступили в магистратуру с сентября. Так же и относительно периода вступительной кампании в аспирантуру после магистратуры. Все четко регламентировано.

